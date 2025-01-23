Информацию предоставляют отделы образования городов и районов Костанайской области.

Амангелдинский район. Температура воздуха сегодня 29 градусов. Скорость ветра 5 м/сек, северо-западный. В первую смену 18 школ 0-11 классов переведены на формат онлайн-обучения.

Температура воздуха -23 гр., порывы ветра до 8 м/с, Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 23.01.2025 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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