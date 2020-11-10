Вице-министр образования и науки Казахстана Мирас Дауленов ответил на вопрос о том, как будут учиться школьники во второй четверти, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что решение по данному вопросу будет приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Если говорить о регионах, находящихся в красной и желтой зоне, то их будет рассматривать Межведомственная комиссия. В целом ведомство готово как к онлайн-формату, так и к оффлайн.

Ситуация меняется буквально ежедневно. Вы видите, что происходит в других странах, какова динамика роста заболевания коронавирусной инфекции. Все это будет решаться с учетом того, насколько регион расположен близко к данным очагам эпидемиологической ситуации. Я уверен, что в ближайшее время решение по данному вопросу будет принято и доведено до СМИ и общественности, — сказал вице-министр образования.

Ранее Межведомственной комиссией было принято решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. По заявлению родителей в дежурных классах разрешат учиться 1-5 классам, в международных школах — до 7 класса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.