Как будут учиться в Костанайской области 22 февраля?

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Информация поступает из отделов образования районов и городов области.
Температура воздуха -31(-32)гр., Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Мендыкаринского района 22.02.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 22.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов 1 смены колледжей г. Костаная 22.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Регионы ориентируются по своим погодным условиям, — сообщает пресс-служба областного управления образования.
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