Как будут вести электронные личные медкнижки с 2025 года

Министр здравоохранения приказом от 13 марта 2024 года внес изменения в Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и определяют единый порядок выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек.

Личная медицинская книжка (ЛМК) – это персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе, полностью воспроизводящий вид и информацию в электронно-цифровой форме.

Медкнижка выдается с отметкой о допуске к работе и удостоверяется посредством электронной цифровой подписи сотрудника и QR-кода субъекта здравоохранения.

Выдача личных медкнижек осуществляется медицинскими организациями независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющими лицензию на медицинскую деятельность и зарегистрированными в информационной Системе управления ресурсами.

Решением руководителя субъекта здравоохранения, осуществляющего обязательные медицинские осмотры, назначается ответственное лицо за исполнение/ненадлежащее исполнение по учету, ведению и выдаче ЛМК (врач терапевт) по результатам проведенного обязательного медицинского осмотра и лабораторных исследований.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, переносятся в модуль ЛМК путем синхронизации из соответствующих государственных информационных систем. При отсутствии в информационных системах соответствующих сведений данные вносятся в ручную.

Результаты врачебных осмотров и лабораторных исследований переносятся в модуль ЛМК путем синхронизации из медицинской информационной системы.

При диагностировании инфекционного или паразитарного заболевания, а также выявлении носительства возбудителей инфекционных заболеваний, являющихся противопоказанием к допуску к работе, специалист направляет владельца ЛМК для лечения в соответствующую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту жительства.

Порядок учета и ведения медкнижки

Учет личной медкнижки производится в электронном журнале учета в медицинской информационной системе.

Медкнижка заполняется по выбору владельца на казахском или русском языках.

Фотография владельца медкнижки переносятся в нее путем синхронизации из соответствующих государственных информационных систем, закрепляется QR-кодом субъекта здравоохранения, где осуществляется медицинский осмотр. При отсутствии фотографии в информационных системах вносится вручную с носителей.

В паспортных данных указываются сведения о владельце медкнижки по удостоверению личности или паспорту.

В сведениях о владельце указываются профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства.

Сведения о ранее перенесенных инфекционных заболеваниях переносятся в медкнижку путем синхронизации из МИС.

По результатам медицинского врачебного осмотра терапевтом с указанием фамилии, имени и отчества вносится заключение, которое закрепляется его личной ЭЦП.

Результат рентгенологического обследования и заключение профильного врача, закрепленное его ЭЦП, переносятся в медкнижку путем синхронизации из МИС.

Результат лабораторных исследований венерических заболеваний и заключение врача-дерматовенеролога, закрепленное его ЭЦП, переносятся в медкнижку путем синхронизации из МИС.

Сведения о профилактических прививках переносятся в ЛМК также путем синхронизации из МИС.

Результаты исследования на носительство патогенного стафилококка, на яйца гельминтов, бактериологического исследования и обследования на маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ переносятся в ЛМК путем синхронизации из МИС. Специалистом вносится заключение, которое закрепляется его личной ЭЦП.

В личной медкнижке указываются сроки допуска к работе с указанием ФИО, ЭЦП специалиста и QR-кода субъекта здравоохранения.

При выявлении некорректной записи сведений исправления производятся сотрудником субъекта здравоохранения, которым внесена соответствующая запись, заверенная его личной ЭЦП.

Приказ вводится в действие c 1 января 2025 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.