Как будут выявлять невакцинированных работников

Главный санврач Алматы рассказал, как в городе будут выявлять невакцинированных работников, передает Tengrinews.kz.

На брифинге журналисты напомнили, что до 15 июля сотрудники в рабочих коллективах должны вакцинироваться первым компонентом. В этой связи у Жандарбека Бекшина поинтересовались, начнется ли после 15 июля проверка в объектах на наличие невакцинированных сотрудников.

Главный санврач ответил, что проверками будут заниматься госпитальные эпидемиологи. Также Бекшин напомнил о наличии мониторинговых групп.

«После 15 июля работа мониторинговых групп будет переформатирована именно на вопросы соблюдения Постановления № 31 главного санврача нашей страны по вакцинации всех контингентов, которые указаны в этом документе. Конечно, будут выборочные проверки. В принципе, работа уже идет, мониторинг ведется. Будем продолжать эту работу более точечно после 15 июля», — сказал Бекшин.

Главный санврач добавил, что мониторинговые группы не будут беспокоить самих сотрудников. Они будут заходить в отдел кадров, где имеются данные обо всех сотрудниках: их ИИН и так далее.

«У них есть отдел кадров, там есть список работников, их ИИН. И можно пробить их по базе. И не нужно нам обходить, отвлекать от работы. Наши цифровые технологии позволяют эту информацию просто проверить. Если выяснится, что в компании работают невакцинированные сотрудники, то будут приниматься меры, вплоть до приостановления. Потому что мы должны сейчас остановить эту инфекцию. Но перед этим сначала будет проводиться разъяснительная работа. Думаю, руководители компаний сами заинтересованы, чтобы их производство работало», — подчеркнул он.

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