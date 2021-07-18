Как часто будут появляться новые штаммы COVID-19

По мнению немецких ученых, без вакцинации вероятность появления двух новых штаммов коронавируса ежегодно составит 60%, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает газета Известия.

Исследователи из Потсдамского университета (Германия) <..> создали модель развития пандемии коронавируса в условиях массовой вакцинации и карантинных мер, — говорится в сообщении.

При этом в исследовании учитывалось, когда при появлении новых штаммов начиналась новая волна коронавируса в разных странах, а также коэффициент заражения этих вариантов вируса и эффективность вакцин.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин отметил в комментарии изданию, что риск такого развития событий «довольно высок».

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