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Как часто нарушают ПДД водители автобусов, выясняют полицейские

Фотография для новости

Кадр из видео ДП области

За первый  день рейдов во время оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявлено 35 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов и такси.

12 водителей нарушили правила маневрирования, 10 водителей во время движения пользовались телефоном, не прошли технический осмотр пятеро и еще трое управляли переоборудованным транспортом.

Не смотря на вступившие в законную силу изменения в ПДД о том, что скорость для водителей автобусов в населенном пункте не должна превышать 40 км/ч, полицейские уже выявляют таких нарушителей.

К примеру, в п. Ливановка Камыстинского района был остановлен автомобиль марки ГАЗ под управлением 58- летнего водителя, который ехал со скоростью 75 км/ч.
Второй водитель был остановлен в Карабалыкском районе, он превысил скорость на 15 километров в час.

На специальную стоянку в первый день ОПМ полицейские водворили четыре транспортных средства.

В ведомстве отметили, что мероприятие проводится для повышения транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, выявления фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, пресечения нелегальных пассажирских перевозок.

К слову, с начала года в регионе уже зарегистрировано 2 ДТП с участием автобусов, в которых пострадало 2 человека. В этот же период полицейскими выявлено порядка 200 нарушений ПДД водителями автобусов.

В период проведения ОПМ полицейские будут акцентировать внимание на выявление нарушений такими водителями.

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