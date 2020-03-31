Как дальше будут учиться студенты колледжей

Сегодня состоялся брифинг с участием руководителя управления образования акимата Костанайской области. Василий Цымбалюк рассказал о предстоящей работе в сфере образования в режиме ЧП.
Студенты колледжей продолжают дистанционное обучение до конца учебного года, то есть до 30 июня.
«Профессиональная практика для них переносится на следующий академический период. В выпускных группах оценка по практике будет определена по итогам ранее освоенных производственной и преддипломных практик или по итогам производственного обучения. Защита дипломных проектов для выпускников колледжей пройдет также в он-лайн формате», — сообщил Василий Цымбалюк.
В общежитиях колледжей в силу разных, в основном финансовых, причин, остаются проживать 47 обучающихся, в том числе 41 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых организовано горячее питание.
Студентам из социально-уязвимых слоев денежная компенсация за питание переведена на карточный счет.