Как дальше будут учиться студенты колледжей

Сегодня состоялся брифинг с участием руководителя управления образования акимата Костанайской области. Василий Цымбалюк рассказал о предстоящей работе в сфере образования в режиме ЧП.

Студенты колледжей продолжают дистанционное обучение до конца учебного года, то есть до 30 июня.

«Профессиональная практика для них переносится на следующий академический период. В выпускных группах оценка по практике будет определена по итогам ранее освоенных производственной и преддипломных практик или по итогам производственного обучения. Защита дипломных проектов для выпускников колледжей пройдет также в он-лайн формате», — сообщил Василий Цымбалюк.

В общежитиях колледжей в силу разных, в основном финансовых, причин, остаются проживать 47 обучающихся, в том числе 41 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых организовано горячее питание.

Студентам из социально-уязвимых слоев денежная компенсация за питание переведена на карточный счет.

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