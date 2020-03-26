Как дезинфицируют автобусы в Костанае

Аким Костаная Кайрат Ахметов на последнем совещании с акимом области поднял вопрос о выделении средств и определении организации для проведения дезинфекции автобусов. Сейчас санобработку они проводят самостоятельно и за свой счет. Сегодня специальная мониторинговая группа проверила, моют ли поручни в общественном транспорте, если у перевозчиков не заложены эти действия с тариф?

Чиновники и сэсники сегодня проинспектировали, как водители пассажирских автобусов в Костанае обеспечивают санитарную безопасность. Общественный транспорт в областном центре работает в штатном порядке, но с условием дополнительной обработки поручней и сидений. На прошлой неделе мониторинговая группа проверила автобусы 13 маршрута. Сегодня инспектировали маршрут номер 24.

«Если будут выявлены нарушения согласно админкодексу 476 статья будет, предупреждение и наказание штрафа 15 МРП может уголовная ответственность. Необходимо, чтобы у водителя были эти средства и когда заходишь, то все равно чувствуется запахи и видно обрабатывал водитель автобус или нет»,- говорит заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Алексей Костюков.

Водители автобусов на контакт шли неохотно, но наличие в группе мониторинга полицейского все же делала их более разговорчивыми.

Во время работы нашей съемочной группы ни один водитель за тряпку с антисептиком не взялся, лишь показали их наличие, но не действие. Чиновники подчеркивают, что вся ответственность за дополнительную обработку транспорта лежит на перевозчиках.

Покупать средства дезинфекции, проводить санобработку перевозчики должны за свой счет, а денег на это в тарифе не предусмотрено. Как отметил аким города Кайрат Ахметов на последнем совещании с акимом области, необходимость проводить дезинфекцию автобусов после каждого круга не предусмотрена договором. В этой связи, по словам главы города, необходимы деньги из бюджета и определение организации для проведения дезинфекции автобусов.

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