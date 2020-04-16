Как добираться на работу? В Костанае состоялся специальный брифинг о введении карантина

Сегодня в Костанае состоялся брифинг, на котором руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов и главный санитарный врач области Владимир Нечитайло ответили на вопросы по поводу вводимого карантина в регионе.
Вопросы в режиме онлайн могли задавать все желающие. Люди интересовались, как теперь добираться на работу, будут ли работать магазины и можно ли ехать на дачу на своем автомобиле. Как сообщалось ранее с 17 апреля автобусы ходить в Костанае не будут. Работодатели должны максимально перевести своих работников на дистанционную работу. Есть
Областным штабом предоставлен перечень видов деятельности организаций и предприятий, деятельность которых НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ в период действия карантина
Объекты системы здравоохранения, привлеченных к проведению мероприятий по КВИ, в том числе лаборатории;
Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства:
- электроэнергетические компании;
- водоснабжение, водоотведение;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- услуги электриков, сантехников, лифтового хозяйства;
- пожарная служба;
- услуги по уборке улиц и помещений, КСК;
- сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
- дезинфекция.
Услуги транспорта и связи:
- телекоммуникации, с разрешением передвижения по карантинной зоне для сотрудников, обслуживающих сети коммуникаций и технической поддержки;
- услуги такси на перемещение внутри города при наличии в организации медицинских работников для ежедневной предсменного медосмотра водителей на признаки КВИ, ежедневной мойки и дезинфекции автотранспорта, при обеспечении СИЗ;
- грузовые перевозки.
Субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования при обеспечении организации транспортировки сотрудников.
Объекты торговли, услуги питания и строительство, а именно:
- продуктовые магазины, продовольственные рынки по оптовой реализации продукции;
- аптеки;
- АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств;
- рестораны/бары/кафе/столовые (только услуги по доставке);
- строительство (при наличии условий организованного проживания и организованной перевозки рабочих на строительные площадки с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки).
Другие услуги:
- филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе инкассаторов, инженеров технической поддержки;
- почтовые, курьерские и грузовые услуги;
- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним;
- склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;
- гостиницы, дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);
- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);
- дома престарелых;
- приюты для детей;
- приюты для бездомных;
- агентства ритуальных услуг и кладбища;
- СМИ;
- охрана объектов;
- адвокатские услуги, в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд;
- ветеринарные станции, клиники, зоомагазины;
- лаборатории;
- станции технического обслуживания, в том числе шиномонтажные мастерские;
Как отметил главный санитарный врач области, если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения района или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Региональный оперативный Штаб.
Все интересующие вопросы можно задать по номерам телефонов 575060, 575061
Полный текст постановления