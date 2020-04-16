Как добираться на работу? В Костанае состоялся специальный брифинг о введении карантина

Сегодня в Костанае состоялся брифинг, на котором руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов и главный санитарный врач области Владимир Нечитайло ответили на вопросы по поводу вводимого карантина в регионе.

Вопросы в режиме онлайн могли задавать все желающие. Люди интересовались, как теперь добираться на работу, будут ли работать магазины и можно ли ехать на дачу на своем автомобиле. Как сообщалось ранее с 17 апреля автобусы ходить в Костанае не будут. Работодатели должны максимально перевести своих работников на дистанционную работу. Есть

Областным штабом предоставлен перечень видов деятельности организаций и предприятий, деятельность которых НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ в период действия карантина

Объекты системы здравоохранения, привлеченных к проведению мероприятий по КВИ, в том числе лаборатории;

Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства:

электроэнергетические компании;

водоснабжение, водоотведение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

услуги электриков, сантехников, лифтового хозяйства;

пожарная служба;

услуги по уборке улиц и помещений, КСК;

сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

дезинфекция.

Услуги транспорта и связи:

телекоммуникации, с разрешением передвижения по карантинной зоне для сотрудников, обслуживающих сети коммуникаций и технической поддержки;

услуги такси на перемещение внутри города при наличии в организации медицинских работников для ежедневной предсменного медосмотра водителей на признаки КВИ, ежедневной мойки и дезинфекции автотранспорта, при обеспечении СИЗ;

грузовые перевозки.

Субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования при обеспечении организации транспортировки сотрудников.

Объекты торговли, услуги питания и строительство, а именно:

продуктовые магазины, продовольственные рынки по оптовой реализации продукции;

аптеки;

АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств;

рестораны/бары/кафе/столовые (только услуги по доставке);

строительство (при наличии условий организованного проживания и организованной перевозки рабочих на строительные площадки с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки).

Другие услуги:

филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе инкассаторов, инженеров технической поддержки;

почтовые, курьерские и грузовые услуги;

сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним;

склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

гостиницы, дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

дома престарелых;

приюты для детей;

приюты для бездомных;

агентства ритуальных услуг и кладбища;

СМИ;

охрана объектов;

адвокатские услуги, в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд;

ветеринарные станции, клиники, зоомагазины;

лаборатории;

станции технического обслуживания, в том числе шиномонтажные мастерские;

Как отметил главный санитарный врач области, если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения района или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Региональный оперативный Штаб.

Все интересующие вопросы можно задать по номерам телефонов 575060, 575061

Полный текст постановления

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