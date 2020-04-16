USD 425.51
EUR 465.21
RUB 5.75
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как добираться на работу? В Костанае состоялся специальный брифинг о…

Как добираться на работу? В Костанае состоялся специальный брифинг о введении карантина

Сегодня в Костанае состоялся брифинг, на котором руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов и главный санитарный врач области Владимир Нечитайло ответили на вопросы по поводу вводимого карантина в регионе. 

Вопросы в режиме онлайн могли задавать все желающие. Люди интересовались, как теперь добираться на работу, будут ли работать магазины и можно ли ехать на дачу на своем автомобиле. Как сообщалось ранее с 17 апреля автобусы ходить в Костанае не будут. Работодатели должны максимально перевести своих работников на дистанционную работу. Есть

Областным штабом предоставлен перечень видов деятельности организаций и предприятий, деятельность которых НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ в период действия карантина

Объекты системы здравоохранения, привлеченных к проведению мероприятий по КВИ, в том числе лаборатории;

Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства:

  • электроэнергетические компании;
  • водоснабжение, водоотведение;
  • теплоснабжение;
  • газоснабжение;
  • услуги электриков, сантехников, лифтового хозяйства;
  • пожарная служба;
  • услуги по уборке улиц и помещений, КСК;
  • сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
  • дезинфекция.

Услуги транспорта и связи:

  • телекоммуникации, с разрешением передвижения по карантинной зоне для сотрудников, обслуживающих сети коммуникаций и технической поддержки;
  • услуги такси на перемещение внутри города при наличии в организации медицинских работников для ежедневной предсменного медосмотра водителей на признаки КВИ, ежедневной мойки и дезинфекции автотранспорта, при обеспечении СИЗ;
  • грузовые перевозки.

Субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования при обеспечении организации транспортировки сотрудников.

Объекты торговли, услуги питания и строительство, а именно:

  • продуктовые магазины, продовольственные рынки по оптовой реализации продукции;
  • аптеки;
  • АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств;
  • рестораны/бары/кафе/столовые (только услуги по доставке);
  • строительство (при наличии условий организованного проживания и организованной перевозки рабочих на строительные площадки с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки).

Другие услуги:

  • филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе инкассаторов, инженеров технической поддержки;
  • почтовые, курьерские и грузовые услуги;
  • сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним;
  • склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;
  • гостиницы, дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);
  • общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);
  • дома престарелых;
  • приюты для детей;
  • приюты для бездомных;
  • агентства ритуальных услуг и кладбища;
  • СМИ;
  • охрана объектов;
  • адвокатские услуги, в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд;
  • ветеринарные станции, клиники, зоомагазины;
  • лаборатории;
  • станции технического обслуживания, в том числе шиномонтажные мастерские;

Как отметил главный санитарный врач области, если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения района или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Региональный оперативный Штаб.

Все интересующие вопросы можно задать по номерам телефонов 575060, 575061

 

Полный текст постановления 

 

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Прошу винить подругу»- в полиции прокомментировали почему женщина пытались убить себя и детей

Следующая новость

Режим ЧП в Казахстане: за какие нарушения наказывают строже