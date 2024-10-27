Ежемесячные платежи могут оказаться слишком высокими, из-за чего казахстанцам грозят просрочки и прочие последствия. Но можно добиться пересмотра их размера по объективным причинам. Об этом читайте на NUR.KZ.

Когда у казахстанцев не получается обслуживать свои кредиты, микрокредиты или рассрочки, они могут допустить просрочку платежей и начать избегать звонков от кредиторов.

Однако подобные действия могут обернуться ростом долга из-за пени и штрафов, удержаниями из зарплаты, запретом на выезд, а в случае залоговых займов – потерей имущества.

Избежать этого можно, приняв меры заранее, когда становится понятно, что денег на оплату кредита не остается. А если просрочка уже наступила, то на подачу соответствующего заявления будет 30 дней с даты просроченного платежа.

Шаги для снижения ежемесячной оплаты

Если казахстанцы столкнулись с нехваткой денег для оплаты кредитов и рассрочек, то им следует вовремя подать заявление в банк или микрокредитную организацию.

В этом заявлении обязательно нужно указать:

причину невозможности оплатить платеж – это может быть увольнение с работы, сокращение, ухудшение здоровья и связанные с этим непредвиденные расходы;

меры по решению ситуации – то есть запросить «кредитные каникулы», добровольную продажу залогового имущества, пересмотр размера платежей за счет снижения ставки вознаграждения, изменение срока займа или вовсе списание всего долга, его части или хотя бы пени.

При этом важно учитывать, что нужно прикрепить доказательство ухудшения финансовой ситуации: например, приказ об увольнении (сокращении), справку о нетрудоспособности, заболевании и так далее. В противном случае банку или МФО будет легче отказать в изменении условий займа.

Ответ кредиторы обязаны предоставить в течение

15 календарных дней: либо согласие с предложенными мерами, либо мотивированный отказ и встречное предложение.

Если банк или МФО не хотят пойти на встречу заемщику

Кредиторы могут отказать в изменении условий займа или предлагать невыгодные для заемщика решения.

В этом случае казахстанцы могут воспользоваться площадкой e-Otinish и подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Также такая возможность доступна через приложение eGov Mobile.

При этом необходимо подробно описать ситуацию и вложить доказательства в виде:

документов, подтверждающих ухудшение финансовой ситуации заемщика;

подтверждение обращения к кредитору с поиском решения и недостижения взаимоприемлемого решения.

Это поможет добиться изменения условий кредита в пользу заемщика, снижая долговую нагрузку на семейный бюджет, а также выиграть время до поиска новой работы или выздоровления.

@Автор: Марк Мауленкулов

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