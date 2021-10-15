Как долго будет сохраняться тепло в Костанае?

В Костанай пришло бабье лето. Теплая и сухая погода связана с антициклоном, который установился над всей территорией Казахстана. Температура воздуха днем ещё примерно неделю будет +15-20 градусов. Но вслед за теплом, придут холода и ветер с осадками.

Порадоваться теплой погоде костанайцы смогут до 20 октября. Всю вторую декаду на большей территории области будет тепло и сухо. Средняя температура по области 13-18 градусов тепла. Погоду формирует антициклон, по словам специалистов казгидромета — это и есть бабье лето, но в выходные в некоторых районах все же возможны осадки.

«Но, в выходные дни 16-17 с выходом южного циклона, он пройдет западнее нашей области, но немножко все же нас заденет. На северо-западе, севере области пройдут небольшие дожди, и немного могут быть в Костанае. Но, теплая погода будет все равно сохраняться. И большая часть области вообще без осадков. Погода тут определяется обширным антициклоном»,- отмечает начальник отдела метеопрогнозов РГП Казгидромет по Костанасйкой области Антонина Шибаршина.

Ну, а надевать куртки потеплее костанайцам придется с 20 октября, так как вслед за теплом, придут холода, ветра и осадки. Определять погоду будет североатлантический циклон. Температура воздуха будет постепенно понижаться. Ожидается усиление ветра, а также осадки в виде дождя переходящего в снег.

«Но, после 20-го, ну 21 и до конца октября тут уже будут влиять циклоны. Тут серия циклонов, тут северо-атлатнический они будут ухудшать погоду, ненастно, будут дожди, к концу месяца дождь переходящий в снег и похолодание, понижение температуры. В третий декаде понижение температуры ночью это 0,5 мороза, днем до 5 -10 тепла. И будет усиливаться ветер, порывистый ветер, штормовой 15-20 м\с ожидается»,- говорит Шибаршина.

Что касается прогноза погоды на ноябрь, то среднесуточная температура будет в пределах нормы, а это от 3,5 до 7 градусов мороза. Ожидается, что в ноябре уже сформируется устойчивый снежный покров.

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