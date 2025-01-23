Зима в этом году аномально теплая. Связано это с глобальными изменениями климата, говорят синоптики. По-настоящему ощутимые осадки выпали только в январе.

В Костанайскую область пришла привычная зима. Столбик термометра резко опустился до минус 20 градусов, а вместе с этим, ощущение мороза добавил и сильный ветер.

«Третья декада января наконец она решила напомнить о себе, что наступила зима. Это атлантический циклон переместился в Сибирь, а по его периферии на территории нашей области поступил холодный воздух из акватории Баренцева моря, и начнется затем формироваться антициклон. Под его влиянием облака рассеиваться будут, что только усилит похолодания», — сказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Назгуль Казиева.

Таким образом, ожидается, что в ближайшие дни станет еще холоднее. А именно, температура воздуха ночью понизится до минус 20-30 градусов, местами до 33, а днем до минус 20-25 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 9 до 14 метров в секунду.

«Правда, это похолодание окажется недолгим, уже 26, 28 января под влиянием теплого фронта атлантического циклона местами по области пройдут снег с метелями и температурный фронт постепенно повысится днем до 7-12 градусов мороза.», — озвучила синоптик.

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