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Как долго можно пользоваться старыми купюрами номиналом 5000 и 10000 тенге

Фотография для новости Как долго можно пользоваться старыми купюрами номиналом 5000 и 10000 тенге

Фото alau.kz

Все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изымать из обращения, сообщает informburo.kz

Сколько времени казахстанцы смогут использовать старые купюры номиналом 5000 и 10 000 тенге после выпуска новых, объяснил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

«Будет период параллельного хождения, мы не будем специально заменять – не будет такого, что скорее принесите старые купюры. В течение двух лет они будут ходить параллельно, а затем они будут приниматься до полного исчерпания старых купюр. Беспокоиться не о чем», – сказал глава Нацбанка на брифинге.

По его словам, казахстанцы могут спокойно платить старыми купюрами, либо обратиться в банки и обменять их на новые.

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