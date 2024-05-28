Какие дороги в Костанайской области в 2024 году станут платными?

В 2024 году планируется внедрение платности на 11 участках I и II технических категорий общей протяженностью 2225 км. Об этом сообщили в «КазАвтоЖоле», отвечая на на официальный запрос inbusiness.kz

Список трасс, которые станут платными:

I категория:

Балхаш – Бурылбайтал (91 км);

обход г. Караганды (48 км).

II категория:

Костанай – Троицк (163 км);

Актобе – Оренбург (92 км);

Актау – Бейнеу (454 км);

Кызылорда – Аральск (455 км);

Ушарал – Достык (180 км);

Костанай – Денисовка (169 км);

Макат – Кандыагаш (332 км);

Шу – Бурылбайтал (184 км);

обход г. Тараза (57 км).

Стоит отметить, что на дорогах ІІ категории плата за проезд c легковых транспортных средств не взимается.

В целом сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог за 2023 год составила 31,9 млрд тенге. Данные средства направлены на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, фонд оплаты труда производственного персонала, затраты на ГСМ, покупку производственных материалов, услуги подрядных организаций, содержание производственных баз, содержание ПАК СВП (обслуживание волоконно-оптических линий связи, каналы связи, аренда серверных мощностей, электроснабжение, операционные расходы инвестора) и прочие расходы, а также на программно-аппаратный комплекс системы взимания платы протяженностью 3221,1 км

За первый квартал 2024 года сумма сборов составила 7,2 млрд тенге, привели данные в нацкомпании.

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