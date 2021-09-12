«Как дожить до пенсии?»: крик души казахстанских активисток, требующих снижения пенсионного возраста

Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет в очередной раз обратилось к власти, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, ранее группа активисток создала движение, которое регулярно пополняют все новые сторонники. Кроме того, была создана петиция с требованием пересмотра пенсионного возраста.

На видео, опубликованном в Сети, продемонстрированы акции, которые периодически организуют активистки. Единственное, о чем они мечтают – дожить до пенсии, которая каждый год маячит где-то вдали и все никак не наступит.

Напомним, в июне 2021 года в Минтруда сообщили, что вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане не рассматривается. Это объяснили тем, что люди могут не успеть накопить отчисления и пенсия будет очень маленькой. По словам главы ведомства, с 1998 года в Казахстане действует накопительная пенсионная система. И от стажа ее участников зависит насколько безбедной будет их старость.

Изменения пенсионной системы в стране начали действовать в 2018 году. Тогда было введено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин. К 2027 году казахстанки будут выходить на заслуженный отдых, как и мужчины, в 63 года.

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