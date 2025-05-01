С 28 апреля проезд по трассе Костанай — Денисовка стал платным. В том числе платным стал и отрезок «Костанай — Рудный». Здесь, кстати, идут ремонтные работы. Директор областного филиала АО «КазАвтоЖол» Андрей Горват встретился с журналистами.

На платном участке дороги установлены арки, фиксирующие весь транспорт. Система работает автоматически. В то же время автовладельцы опасаются возможных штрафов за неуплату проезда.

Стоимость проезда по трассе Костанай — Денисовка с 28 апреля:

Для легковых автомобилей — 130 тенге;

Для транспортных средств вместимостью до 16 человек и грузовиков до 2,5 тонн — 1160 тенге;

Для автобусов от 16 до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонн — 2350 тенге;

Для автобусов свыше 32 мест и грузовиков до 10 тонн — 3520 тенге.

Проезд от Костаная до Рудного обойдётся в 90 тенге для легковых автомобилей.

Андрей Горват сказал, что участок ремонтируемый участок планируется пока убрать с оплаты. Пока идет ремонт.

Андрей Горват посоветовал автовладельцам проезжать по альтернативной дороге, чтобы не оплачивать проезд по платной трассе.

«Костанай -Аулиеколь — Диевка — Касагал — Бестау — Уркаш и вышел на Актобе. Я лично ездил. Альтернатива есть. Это районная дорога, она плохая. От Костаная до Рудного альтернатива через «Садчиковку» . 50 км протяженность. Она идет параллельно. Дорога 3 категории. Участок от Рудного. Здесь можно и другой участок можно уйти на Варваринку, и можно выйти на Тобол. Чтобы полностью обойти участок. От Лисаковска до Костаная — это через Аулиеколь, выход сразу на Тарановку — Опановка — Береговое», — сказал Андрей Горват.

Мальчиков в Казахстане планируют прививать новой вакциной В Казахстане могут расширить перечень тех, кому можно будет сделать прививку от вируса папилломы человека...

Жителям станет проще выбирать форму управления домами Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и...

Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Праздником единства народа Казахстана опубликовала Акорда. Уважаемые соотечественники! Поздравляю...