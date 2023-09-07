Вопросы, касающиеся предоставления гражданам Казахстана бесплатного жилья от государства, относятся к категории наиболее сложных, поскольку требуют индивидуального подхода. Сегодня мы расскажем о тех общих правилах и требованиях, которые подходят всем категориям граждан.

Кто имеет право получить от государства бесплатное жильё, можно ли его приватизировать безвозмездно, какой размер площади и кому положен, а также почему важно никуда не уезжать. На эти и другие вопросы нам помогли ответить в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (разъяснения редакция получила до расформирования этого ведомства).

№1. Кто имеет право на бесплатное жильё Существует два общих и обязательных условия: право получить жильё от государства имеют только граждане Казахстана и только по месту постоянного проживания. Если гражданин переехал в другой город, то он исключается из очереди и при желании встаёт на учёт по новому месту жительства. Перечислим категории граждан, которым дано право претендовать на бесплатное жильё: дети-сироты;

ветераны Великой Отечественной войны;

многодетные матери, имеющие награду (подвески «Алтын алқа» или «Күміс алқа», звание «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» I и II степени);

многодетные семьи;

люди, относящиеся к социально уязвимым слоям населения;

государственные служащие и работники бюджетных организаций;

сотрудники специальных государственных органов;

лица, занимающие выборные государственные должности;

военнослужащие;

космонавты и кандидаты в космонавты;

граждане, единственное жилище которых признано аварийным. Для многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения также установлено финансовое ограничение – их совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев должен быть ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума на каждого члена семьи. В 2023 году величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составляет 40 567 тенге. Важно Встать в очередь на бесплатное жильё в Астане, Алматы и Шымкенте можно только при условии постоянного проживания там не менее трёх лет.

№2. Кто ещё может претендовать на жильё от государства Гражданина, не относящегося к вышеназванным категориям, могут признать нуждающимся в жилье и поставить в очередь. Это возможно, если он и члены его семьи, проживая в данном населённом пункте, не имеют в постоянном пользовании жилья от местного коммунального хозяйства, а также если соблюдены следующие условия: указанный гражданин и члены его семьи не владеют жилой недвижимостью в Казахстане;

семья не имеет предоставленного арендного жилища без права выкупа;

жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;

в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей;

в составе семьи имеются больные, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным. Список заболеваний утверждает правительство.

№3. Кто имеет право оформить жильё в собственность Помимо права проживания, государство даёт некоторым категориям граждан право безвозмездно оформить полученную квартиру в собственность. Это могут сделать военнослужащие, сотрудники МВД, люди, работающие в космической сфере, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне, жители Приаралья. О них мы подробнее расскажем ниже. С полным перечнем групп граждан, имеющих право приватизировать бесплатно полученное от государства жильё, можно ознакомиться в законе «О жилищных отношениях».

№4. Кто из военнослужащих может бесплатно приватизировать полученное от государства жильё Право на приватизацию полученного от государства жилья есть как у действующих военнослужащих, так и у тех, кто ушёл в отставку по разным причинам и имеет необходимую выслугу лет. К группе военнослужащих можно условно отнести и ветеранов Великой Отечественной войны. В случае смерти ветерана, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к членам его семьи. В группу военнослужащих, имеющих право на приватизацию полученного от государства жилья, входят также: военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие необходимую выслугу лет: 20 лет и более в календарном исчислении – для всех; 10 лет и более – для имеющих на иждивении ребёнка с инвалидностью (детей с инвалидностью) или лиц с инвалидностью с детства независимо от его (их) возраста.

Особые условия. В случае гибели (смерти) лица, уволенного с воинской службы или со службы в специальных государственных органах, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездную приватизацию переходит к членам его семьи. Помимо этого, право безвозмездной приватизации переходит членам семьи военнослужащего, сотрудника специального государственного органа, органа внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы, независимо от выслуги лет.

№5. Кто из сотрудников МВД может бесплатно приватизировать полученное от государства жильё В эту группу входят как действующие сотрудники правоохранительных органов, так и те, кто по разным причинам ушёл в отставку. Ключевое значение для получения права бесплатной приватизации служебного / государственного жилья имеет выслуга лет. В группу входят: сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении;

сотрудники, уволенные со службы и имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам;

сотрудники, имеющие выслугу 10 и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей с инвалидностью. В случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, право на приватизацию переходит к членам его семьи.

№6. Кто из людей, работающих в космической сфере, может бесплатно приватизировать полученное от государства жильё Право бесплатной приватизации полученной от государства квартиры имеют: кандидаты в космонавты;

космонавты. Особые условия. В случае гибели (смерти) кандидата в космонавты, космонавта, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездное получение переходит к его наследникам.

№7. Кто ещё может приватизировать полученное от государства жильё Также правом на бесплатную приватизацию полученного от государства жилья обладают: лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

граждане РК, пострадавшие в результате экологического бедствия в Приаралье;

граждане РК, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

граждане Казахстана, имеющие инвалидность I или II группы.

№8. Какие нормы площади существуют Жильё от государства предоставляется в размере не менее 15 м2 квадратных метров и не более 18 м2 полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии. Дополнительная площадь может быть выдана в следующих случаях: наличие тяжёлых форм некоторых хронических заболеваний, включённых в список, утверждённый правительством РК. В этом случае больному предоставляется отдельная комната;

наличие в семье женщины, имеющей беременность свыше 22 недель. Этот факт учитывается при расчёте площади предоставляемого жилья. Также учитывается пол членов семьи – не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме супругов).

№9. Какие нужны документы Пакет документов и место подачи заявления зависят от категории, к которой относится заявитель. К примеру, государственные служащие и работники государственных предприятий подают документы по месту работы, там же ведётся учёт очередников. Граждане, относящиеся к другим группам, подают документы через веб-портал электронного правительства. Вот список документов: заявление о постановке на учёт по установленной форме с указанием согласия на проверку местным исполнительным органом наличия или отсутствия у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населённом пункте жилища из коммунального жилищного фонда;

копии свидетельств: о рождении, смерти, заключении / расторжении брака, об усыновлении, установлении отцовства (материнства), перемене имени, отчества и фамилии. Эти документы подаются в случае отсутствия данных в информационной системе;

граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют подтверждающий их статус документ, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи;

если жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, заявитель дополнительно представляет оригинал технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

С более полной информацией по всем категориям граждан, а также другими условиями постановки на учёт можно ознакомиться в «Правилах постановки на учёт граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» (постановление правительства РК от 26 июня 2012 года).

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