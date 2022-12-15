Как и когда можно будет подать заявление на внесудебное банкротство для списания долгов

Для принятия заявок необходимо интегрировать 29 баз данных госорганов.

При рассмотрении законопроекта о банкротстве физлиц депутаты мажилиса поинтересовались, смогут ли госорганы обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию информационной платформы для подачи заявлений на внесудебное банкротство, передает informburo.kz

Подать заявку на внесудебное банкротство можно будет через портал egov или ЦОН. Через информационную систему будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных госорганов на предмет соответствия должника критериям.

По словам депутата Сырыма Ертаева, процедурой внесудебного банкротства воспользуются около 1 млн граждан.

«Источником информации является Первое кредитное бюро, где имеется база данных должников. Перед нами стоит задача провести интеграцию 29 баз данных госорганов, это очень объёмная работа. В первом квартале 2023 года все информационные системы должны быть интегрированы, чтобы начать принимать заявления на внесудебное банкротство», – сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Процедура внесудебного банкротства будет применяться при следующих условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

отсутствует официальный доход, или он не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге;

кредит не погашен в течение 12 месяцев на дату подачи заявления.



При этом у должника не должно быть в собственности имущества.

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