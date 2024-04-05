Как идёт лёд по Тоболу пришли смотреть костанайцы

Вечером с 19.00 на Набережной начали собираться костанайцы. На «маленьком мосту» работали экскаваторы.

Техника ломала лёд, полицейские контролировали весь процесс. Ближе к 20.00 людей просили отойти на безопасное расстояние, а автомобили убрать. Движение на Набережную чуть позже перекрыли.

Далее перекрыли движение на «Большом мосту». Специалисты начали подготовку к взрывам на реке Тобол. Около 21.00 прогремел взрыв.

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