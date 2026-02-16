USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Как испечь пышные и вкусные блины: топ-5 простых рецептов на любой вкус

Блины — одно из самых любимых и универсальных блюд. Их можно приготовить на завтрак, к семейному чаепитию или к празднику. Делимся пятью проверенными рецептами, которые помогут испечь пышные, мягкие и ароматные блины без лишних сложностей.

1. Классические блины на молоке

Ингредиенты:

  • 500 мл молока

  • 2 яйца

  • 1 стакан муки

  • 1 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • 1–2 ст. л. растительного масла

Приготовление:
Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородности. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

2. Пышные блины на кефире

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира

  • 2 яйца

  • 1 стакан муки

  • 1 ч. л. соды

  • 1 ст. л. сахара

  • щепотка соли

Приготовление:
Кефир слегка подогрейте. Добавьте яйца, сахар, соль. Всыпьте муку и перемешайте. В конце добавьте соду. Тесто получится чуть гуще обычного — благодаря этому блины будут более пышными.

3. Ажурные блины на кипятке

Ингредиенты:

  • 300 мл молока

  • 1 стакан муки

  • 2 яйца

  • 1 ст. л. сахара

  • 150 мл кипятка

  • 1 ст. л. масла

Приготовление:
Смешайте молоко, яйца и сухие ингредиенты. Затем тонкой струйкой влейте кипяток, быстро помешивая. Тесто станет более жидким и эластичным — блины получатся тонкими с красивыми «дырочками».

4. Блины на дрожжах

Ингредиенты:

  • 500 мл тёплого молока

  • 1 ч. л. сухих дрожжей

  • 1,5 стакана муки

  • 1 яйцо

  • 1 ст. л. сахара

Приготовление:
Разведите дрожжи в тёплом молоке с сахаром. Добавьте яйцо и муку. Оставьте тесто на 30–40 минут в тёплом месте. После подъёма аккуратно перемешайте и выпекайте. Блины получаются особенно мягкими и воздушными.

5. Постные блины на воде

Ингредиенты:

  • 500 мл воды

  • 1,5 стакана муки

  • 1 ст. л. сахара

  • 2 ст. л. растительного масла

  • щепотка соли

Приготовление:
Смешайте воду, сахар и соль. Постепенно добавьте муку, затем масло. Выпекайте на разогретой сковороде. Такие блины подойдут для постного меню или вегетарианского рациона.

Полезные советы

  • Сковороду лучше разогревать заранее.

  • Первый блин может быть пробным — это нормально.

  • Чтобы блины были мягкими, складывайте их стопкой и накрывайте полотенцем.

Подавайте блины со сметаной, мёдом, вареньем, ягодами или несладкой начинкой — и наслаждайтесь домашним уютом.



