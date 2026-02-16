Блины — одно из самых любимых и универсальных блюд. Их можно приготовить на завтрак, к семейному чаепитию или к празднику. Делимся пятью проверенными рецептами, которые помогут испечь пышные, мягкие и ароматные блины без лишних сложностей.
1. Классические блины на молоке
Ингредиенты:
-
500 мл молока
-
2 яйца
-
1 стакан муки
-
1 ст. л. сахара
-
щепотка соли
-
1–2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородности. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
2. Пышные блины на кефире
Ингредиенты:
-
400 мл кефира
-
2 яйца
-
1 стакан муки
-
1 ч. л. соды
-
1 ст. л. сахара
-
щепотка соли
Приготовление:
Кефир слегка подогрейте. Добавьте яйца, сахар, соль. Всыпьте муку и перемешайте. В конце добавьте соду. Тесто получится чуть гуще обычного — благодаря этому блины будут более пышными.
3. Ажурные блины на кипятке
Ингредиенты:
-
300 мл молока
-
1 стакан муки
-
2 яйца
-
1 ст. л. сахара
-
150 мл кипятка
-
1 ст. л. масла
Приготовление:
Смешайте молоко, яйца и сухие ингредиенты. Затем тонкой струйкой влейте кипяток, быстро помешивая. Тесто станет более жидким и эластичным — блины получатся тонкими с красивыми «дырочками».
4. Блины на дрожжах
Ингредиенты:
-
500 мл тёплого молока
-
1 ч. л. сухих дрожжей
-
1,5 стакана муки
-
1 яйцо
-
1 ст. л. сахара
Приготовление:
Разведите дрожжи в тёплом молоке с сахаром. Добавьте яйцо и муку. Оставьте тесто на 30–40 минут в тёплом месте. После подъёма аккуратно перемешайте и выпекайте. Блины получаются особенно мягкими и воздушными.
5. Постные блины на воде
Ингредиенты:
-
500 мл воды
-
1,5 стакана муки
-
1 ст. л. сахара
-
2 ст. л. растительного масла
-
щепотка соли
Приготовление:
Смешайте воду, сахар и соль. Постепенно добавьте муку, затем масло. Выпекайте на разогретой сковороде. Такие блины подойдут для постного меню или вегетарианского рациона.
Полезные советы
-
Сковороду лучше разогревать заранее.
-
Первый блин может быть пробным — это нормально.
-
Чтобы блины были мягкими, складывайте их стопкой и накрывайте полотенцем.
Подавайте блины со сметаной, мёдом, вареньем, ягодами или несладкой начинкой — и наслаждайтесь домашним уютом.
