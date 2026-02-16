Блины — одно из самых любимых и универсальных блюд. Их можно приготовить на завтрак, к семейному чаепитию или к празднику. Делимся пятью проверенными рецептами, которые помогут испечь пышные, мягкие и ароматные блины без лишних сложностей.

1. Классические блины на молоке

Ингредиенты:

500 мл молока

2 яйца

1 стакан муки

1 ст. л. сахара

щепотка соли

1–2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте молоко, постепенно всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородности. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

2. Пышные блины на кефире

Ингредиенты:

400 мл кефира

2 яйца

1 стакан муки

1 ч. л. соды

1 ст. л. сахара

щепотка соли

Приготовление:

Кефир слегка подогрейте. Добавьте яйца, сахар, соль. Всыпьте муку и перемешайте. В конце добавьте соду. Тесто получится чуть гуще обычного — благодаря этому блины будут более пышными.

3. Ажурные блины на кипятке

Ингредиенты:

300 мл молока

1 стакан муки

2 яйца

1 ст. л. сахара

150 мл кипятка

1 ст. л. масла

Приготовление:

Смешайте молоко, яйца и сухие ингредиенты. Затем тонкой струйкой влейте кипяток, быстро помешивая. Тесто станет более жидким и эластичным — блины получатся тонкими с красивыми «дырочками».

4. Блины на дрожжах

Ингредиенты:

500 мл тёплого молока

1 ч. л. сухих дрожжей

1,5 стакана муки

1 яйцо

1 ст. л. сахара

Приготовление:

Разведите дрожжи в тёплом молоке с сахаром. Добавьте яйцо и муку. Оставьте тесто на 30–40 минут в тёплом месте. После подъёма аккуратно перемешайте и выпекайте. Блины получаются особенно мягкими и воздушными.

5. Постные блины на воде

Ингредиенты:

500 мл воды

1,5 стакана муки

1 ст. л. сахара

2 ст. л. растительного масла

щепотка соли

Приготовление:

Смешайте воду, сахар и соль. Постепенно добавьте муку, затем масло. Выпекайте на разогретой сковороде. Такие блины подойдут для постного меню или вегетарианского рациона.

Полезные советы

Сковороду лучше разогревать заранее.

Первый блин может быть пробным — это нормально.

Чтобы блины были мягкими, складывайте их стопкой и накрывайте полотенцем.

Подавайте блины со сметаной, мёдом, вареньем, ягодами или несладкой начинкой — и наслаждайтесь домашним уютом.

