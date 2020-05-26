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Как исполнен областной бюджет Костанайской области — прямая трансляция

Фото alau.kz

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35 - летальных случаев

127(+5) - в Костанайской области

27 мая в 9.00 состоится онлайн трансляция очередной 18-сессии Костанайского областного маслихата шестого созыва.

Основной вопрос повестки сессии – об исполнении областного бюджета Костанайской области за 2019 год.

Трансляцию вы можете увидеть на нашем Ютуб канале. 

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