Как исполнен областной бюджет Костанайской области — прямая трансляция

27 мая в 9.00 состоится онлайн трансляция очередной 18-сессии Костанайского областного маслихата шестого созыва.

Основной вопрос повестки сессии – об исполнении областного бюджета Костанайской области за 2019 год.

Трансляцию вы можете увидеть на нашем Ютуб канале.

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