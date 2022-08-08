Как избежать ошибок при оформлении займа

Попав в финансовую яму, люди склонны совершать ошибки. В поисках быстрых денег они не изучают условия договора и берут заем в банке с огромной переплатой. Худшее решение – в панике заложить имущество, а потом лишиться его, не сумев выплатить долг в срок.

Специалисты онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (ТОО «МФО «Akshabar») рассказывают, на что обращать внимание при оформлении займов и микрокредитов.

Заемщики склонны завышать свои финансовые возможности. В этом — их главная ошибка. Материальное положение может ухудшиться в любой момент, а если платить по кредиту будет нечем, то сумма к выплате быстро вырастет. При просрочке к процентам за пользование средствами будут добавляться пени и штрафы.

Поэтому прежде, чем взять кредит, необходимо провести анализ своих годовых доходов и определить сумму, которую можно выделить из семейного бюджета на погашение долга.

Чем длительнее срок, на который берется кредит в банке — тем больше переплата и вместе с тем меньше платёж. Самый выгодный на сегодня срок для оформления кредита — 5 лет. По таким срокам риск выйти на просрочку минимальный.

Изучение скучного юридического текста заемщики стараются сократить, едва пробежав по нему взглядом. Однако кроме данных о сроке, сумме, ставке договора в нем можно увидеть иную информацию. Так, по условиям кредитования может взиматься комиссия за доп. услуги, о чем клиент узнает, когда наступит время платить по счетам. Поэтому необходимо тщательно изучать договор и выяснять спорные моменты до его подписания.

Заемщик совершает ошибку, когда сразу соглашается на условия банка при одобрении кредита. Рассматривайте альтернативные варианты получения средств и выбирайте самый выгодный для вас. Сравнивайте и ставки, и дополнительные условия выдачи денег.

Часто ошибочно думают, что МФО выдают микрокредиты под высокий процент. Однако это решение проблемы, когда нужна небольшая сумма на короткий срок. Деятельность МФО регулируется законом, и они предлагают клиентам выгодные условия. Можно даже оформить микрокредит со скидкой.

Преимущества микрокредитов очевидны: оформляются онлайн, заявки рассматриваются быстро, имеют высокий процент одобрения, а требования к заемщику минимальные.

Выбирать источник займа (микрокредита) нужно в спокойной обстановке, взвешивая все за и против. Здраво оценивайте свои финансовые возможности и рассматривайте все доступные варианты получения средств. Это позволит решить денежный вопрос безошибочно и на выгодных условиях.

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