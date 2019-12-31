Как избежать отравления в новогоднюю ночь, рассказали эксперты

Жители Казахстана всегда пытаются накрыть максимально богатый стол к новогодним праздникам, однако специалисты из Департамента профилактики инфекционных заболеваний при НЦОЗ Минздрава РК предупреждают граждан о том, что изобилие может привести к пищевым отравлениям, пишет NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ».

По данным экспертов ведомства, количество пищевых отравлений резко возрастает примерно на третий день после Нового года. Это связано с тем, что люди часто готовят много еды «впрок» и она хранится все выходные.

Чаще и быстрее всего опасными становятся блюда из мяса и рыбы, а также салаты, заправленные майонезом: срок хранения такой продукции в домашних условиях составляет одни сутки максимум.

Также в разряд скоропортящейся продукции специалисты Департамента относят десерты, особенно торты с большим количеством взбитого крема.

Кроме того, довольно часто бывает ситуация, в которой продукция еще выглядит годной к употреблению в пищу, однако на деле уже отравлена токсинами — продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, что поселились в благоприятной среде готового блюда.

Блюда из мяса или мясного фарша лучше всего хорошо проваривать и прожаривать — так их можно сохранить дольше, уверены эксперты.

Также специалисты упомянули возможность покупки готовых салатов в супермаркетах ради сохранения времени. Они советуют воздержаться от такого решения, поскольку в кулинариях супермаркетов нередко пользуются продуктами, срок годности которых близок к концу, а также существует печально известная практика добавления свежих салатов к старым затем, чтобы не списывать нереализованную продукцию в отходы.

Осторожность рекомендуется проявлять при выборе импортных фруктов и консервированных изделий — оболочки и упаковки должны быть полностью целыми, фрукты рекомендуется мыть и очищать от кожуры.

В довершение всего, эксперты советуют воздержаться от покупки самодельных консервов и блюд на улицах городов «с рук» — они довольно часто оказываются некачественными.