Как избежать пожара в автомобиле в мороз — советы МЧС

В зимний период автомобили чаще подвержены возгоранию. Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов дал советы, как уберечь свое авто, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях появились видео с горящими автомобилями. Казахстанцы в комментариях предполагают, что причиной мог стать некачественный автоподогрев, которым водители пользуются из-за резкого похолодания.

Так, по данным пресс-службы МЧС, накануне ночью в Астане по улице Куйши Дина горел двигательный отсек и салон автомашины марки «ВАЗ 2114». Пожар был быстро потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара: «Несоблюдение правил пожарной безопасности при ремонте в двигательном отсеке».

«Наиболее частая причина возгораний в автомобиле – короткое замыкание электропроводки. По статистике, чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже — в салоне автомобиля, в редких случаях — в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

Автомобиль сгорает дотла за несколько минут, в зависимости от обстоятельств. Причем, нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель», — объясняет Иманкулов.

МЧС настоятельно советует автомобилистам почаще заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей.

Известны случаи, когда машины загорались от капающего масла или даже тосола. Утечки возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей искры. Далее все зависит от расторопности водителя и наличия надежного огнетушителя под рукой.

«Что характерно, зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом. Здесь необходимо отметить, что любое самостоятельное вмешательство в устройство автомобиля для быстрого прогрева чревато перегревом и опять же возникновением пожара. Все работы такого характера должны проводиться в соответствующих сертифицированных центрах. Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью паяльной лампы: ею греют картер двигателя либо открывают капот и прогревают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск двигателя. Пары бензина при этом могут очень легко воспламениться. Кроме того, не стоит забывать и о «традиционных» причинах возгорания в автомобиле», — отметил официальный представитель МЧС.

Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации.

Если пожар в автомобиле все-таки произошел:

постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка или снега.

если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может взорваться топливный бак или газовый баллон.

если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто. Не стесняйтесь и попросите о помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей ближайших домов.

Не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином.

ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!

В случае любой беды вы можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.