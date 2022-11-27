Как избежать пожара в автомобиле в мороз — советы МЧС

В зимний период автомобили чаще подвержены возгоранию. Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов дал советы, как уберечь свое авто, передает Tengrinews.kz.
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В социальных сетях появились видео с горящими автомобилями. Казахстанцы в комментариях предполагают, что причиной мог стать некачественный автоподогрев, которым водители пользуются из-за резкого похолодания.
Так, по данным пресс-службы МЧС, накануне ночью в Астане по улице Куйши Дина горел двигательный отсек и салон автомашины марки «ВАЗ 2114». Пожар был быстро потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара: «Несоблюдение правил пожарной безопасности при ремонте в двигательном отсеке».
«Наиболее частая причина возгораний в автомобиле – короткое замыкание электропроводки. По статистике, чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже — в салоне автомобиля, в редких случаях — в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.
Автомобиль сгорает дотла за несколько минут, в зависимости от обстоятельств. Причем, нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель», — объясняет Иманкулов.
МЧС настоятельно советует автомобилистам почаще заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей.
Известны случаи, когда машины загорались от капающего масла или даже тосола. Утечки возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей искры. Далее все зависит от расторопности водителя и наличия надежного огнетушителя под рукой.
«Что характерно, зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом. Здесь необходимо отметить, что любое самостоятельное вмешательство в устройство автомобиля для быстрого прогрева чревато перегревом и опять же возникновением пожара. Все работы такого характера должны проводиться в соответствующих сертифицированных центрах. Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью паяльной лампы: ею греют картер двигателя либо открывают капот и прогревают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск двигателя. Пары бензина при этом могут очень легко воспламениться. Кроме того, не стоит забывать и о «традиционных» причинах возгорания в автомобиле», — отметил официальный представитель МЧС.
Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации.
Если пожар в автомобиле все-таки произошел:
- постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка или снега.
- если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может взорваться топливный бак или газовый баллон.
- если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить дальше либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто. Не стесняйтесь и попросите о помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей ближайших домов.
- Не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива, либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином.
- ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!
В случае любой беды вы можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно.
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