Как избежать штрафа людям с «красным» статусом

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, в каких случаях жители с «красным» или «желтым» статусом могут избежать штрафа, передает zakon.kz.

На сайте Ashyg размещен нейтральный QR-код и при сканировании его с помощью смартфона возможно узнать свой статус.

Нейтральный QR-код позволяет онлайн (не выходя из дома) узнать свой статус, то есть заранее перед посещением объектов, работающих по Ashyg в условиях красной или желтой зоны — фитнес центры, СПА, боулинги и др.

Как показал проект Ashyg, заболевшие коронавирусом и контактные не соблюдают 14-дневный домашний карантин и пытаются зайти на объекты, работающие по Ashyg, сканируя QR-кода при входе. И, соответственно, у них высвечивается на смартфоне «красный» или «желтый» статус, следовательно за нарушение домашнего карантина им грозит штраф 30 МРП. Однако, если заболевшие коронавирусом и контактные с ними воспользуются онлайн (из дома) сканированием нейтрального QR-кода и убедятся в своем «красном» или «желтом» статусе — не будут привлечены к штрафу. Так как не покидали свое жилище, тем самым не нарушали домашний карантин, — отметил Байгабулов.

Нейтральный QR-код привязан к информационной базе результатов ПЦР анализов и контактных лиц, которая интегрирована с проектом Ashyg.

Система Ashyg в автоматическом режиме отсчитывает указанные дни (по часам) и присваивает соответствующие статусы.

Следует отметить, что красный статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР анализа. «Желтый» статус переводится в синий по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом с положительным ПЦР анализом. «Зеленый» статус снимается по истечении трех дней с даты отрицательного ПЦР анализа, после переводится в статус синий.

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