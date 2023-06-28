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Аренда жилья в Казахстане перестала активно дешеветь. Наоборот, в июне по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0.9 %.
На 27 июня аренда 1 кв. м в РК обходится в 2 956 тенге.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, положительная динамика наблюдается в 7 из 13 городов, где проводится мониторинг.
Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7 %), Актобе (+4 %), Астане, Павлодаре (по +3 %).
В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1 %.
В Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске показатели остались на уровне мая.
Подешевела аренда только в Петропавловске (—6 %) и Караганде (—2 %).
В то же время, если сравнивать сегодняшние ставки с январскими, аренда за полгода подешевела на 1.1 %.
Где подешевела аренда квартир за полгода
Ставки снизились в восьми городах:
— в Алматы и Кокшетау: по —7 %;
— Усть-Каменогорске: —5 %;
— Шымкенте: —4 %;
— Астане и Петропавловске: по —3 %;
— Караганде и Уральске: по —2 %.
При этом аренда подорожала в Павлодаре (+6 %), Актау (+5 %), Актобе, Костанае (по +4 %).
В Атырау динамика нулевая.
|Город
|Июнь, тыс. тг/кв. м
|К маю, %
|К январю, %
|Алматы
|5 333
|+1
|–7
|Астана
|3 721
|+3
|–3
|Актау
|2 625
|+7
|+5
|Актобе
|2 500
|+4
|+4
|Атырау
|2 989
|0
|0
|Караганда
|2 935
|–2
|–2
|Костанай
|3 000
|0
|+4
|Павлодар
|2 727
|+3
|+6
|Петропавловск
|2 429
|–6
|–3
|Уральск
|2 500
|0
|–2
|Усть-Каменогорск
|2 728
|0
|–5
|Шымкент
|2 333
|+1
|–4
|Кокшетау
|2 615
|+1
|–7
Сколько просят за аренду квартир
На сегодня средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:
- однокомнатные — 123 тыс. тг;
- двухкомнатные — 159 тыс.;
- трёхкомнатные — 193 тыс.
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|300 000
|350 000
|Астана
|150 000
|220 000
|300 000
|Актау
|120 000
|150 000
|180 000
|Актобе
|120 000
|150 000
|180 000
|Атырау
|130 000
|170 000
|200 000
|Караганда
|120 000
|150 000
|180 000
|Костанай
|130 000
|160 000
|180 000
|Павлодар
|100 000
|130 000
|175 000
|Петропавловск
|90 000
|120 000
|130 000
|Уральск
|100 000
|120 000
|170 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|130 000
|165 000
|Шымкент
|90 000
|130 000
|150 000
|Кокшетау
|110 000
|130 000
|150 000
|Конаев
|140 000
|160 000
|195 000