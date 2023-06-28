Аренда жилья в Казахстане перестала активно дешеветь. Наоборот, в июне по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0.9 %.

На 27 июня аренда 1 кв. м в РК обходится в 2 956 тенге.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, положительная динамика наблюдается в 7 из 13 городов, где проводится мониторинг.

Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7 %), Актобе (+4 %), Астане, Павлодаре (по +3 %).

В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1 %.

В Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске показатели остались на уровне мая.

Подешевела аренда только в Петропавловске (—6 %) и Караганде (—2 %).

В то же время, если сравнивать сегодняшние ставки с январскими, аренда за полгода подешевела на 1.1 %.

Где подешевела аренда квартир за полгода

Ставки снизились в восьми городах:

— в Алматы и Кокшетау: по —7 %;

— Усть-Каменогорске: —5 %;

— Шымкенте: —4 %;

— Астане и Петропавловске: по —3 %;

— Караганде и Уральске: по —2 %.

При этом аренда подорожала в Павлодаре (+6 %), Актау (+5 %), Актобе, Костанае (по +4 %).

В Атырау динамика нулевая.

Город Июнь, тыс. тг/кв. м К маю, % К январю, % Алматы 5 333 +1 –7 Астана 3 721 +3 –3 Актау 2 625 +7 +5 Актобе 2 500 +4 +4 Атырау 2 989 0 0 Караганда 2 935 –2 –2 Костанай 3 000 0 +4 Павлодар 2 727 +3 +6 Петропавловск 2 429 –6 –3 Уральск 2 500 0 –2 Усть-Каменогорск 2 728 0 –5 Шымкент 2 333 +1 –4 Кокшетау 2 615 +1 –7

Сколько просят за аренду квартир

На сегодня средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:

однокомнатные — 123 тыс. тг;

двухкомнатные — 159 тыс.;

трёхкомнатные — 193 тыс.