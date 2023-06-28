Аренда жилья в Казахстане перестала активно дешеветь. Наоборот, в июне по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0.9 %.

На 27 июня аренда 1 кв. м в РК обходится в 2 956 тенге.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, положительная динамика наблюдается в 7 из 13 городов, где проводится мониторинг.

Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7 %), Актобе (+4 %), Астане, Павлодаре (по +3 %).

В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1 %.

В Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске показатели остались на уровне мая.
Подешевела аренда только в Петропавловске (—6 %) и Караганде (—2 %).

В то же время, если сравнивать сегодняшние ставки с январскими, аренда за полгода подешевела на 1.1 %.

Где подешевела аренда квартир за полгода

Ставки снизились в восьми городах:
— в Алматы и Кокшетау: по —7 %;
— Усть-Каменогорске: —5 %;
— Шымкенте: —4 %;
— Астане и Петропавловске: по —3 %;
— Караганде и Уральске: по —2 %.

При этом аренда подорожала в Павлодаре (+6 %), Актау (+5 %), Актобе, Костанае (по +4 %).
В Атырау динамика нулевая.

Город Июнь, тыс. тг/кв. м К маю, % К январю, %
Алматы 5 333 +1 –7
Астана 3 721 +3 –3
Актау 2 625 +7 +5
Актобе 2 500 +4 +4
Атырау 2 989 0 0
Караганда 2 935 –2 –2
Костанай 3 000 0 +4
Павлодар 2 727 +3 +6
Петропавловск 2 429 –6 –3
Уральск 2 500 0 –2
Усть-Каменогорск 2 728 0 –5
Шымкент 2 333 +1 –4
Кокшетау 2 615 +1 –7

Сколько просят за аренду квартир

На сегодня средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:

  • однокомнатные — 123 тыс. тг;
  • двухкомнатные — 159 тыс.;
  • трёхкомнатные — 193 тыс.
Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 200 000 300 000 350 000
Астана 150 000 220 000 300 000
Актау 120 000 150 000 180 000
Актобе 120 000 150 000 180 000
Атырау 130 000 170 000 200 000
Караганда 120 000 150 000 180 000
Костанай 130 000 160 000 180 000
Павлодар 100 000 130 000 175 000
Петропавловск 90 000 120 000 130 000
Уральск 100 000 120 000 170 000
Усть-Каменогорск 120 000 130 000 165 000
Шымкент 90 000 130 000 150 000
Кокшетау 110 000 130 000 150 000
Конаев 140 000 160 000 195 000