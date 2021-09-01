Как изменились цены на мясо в регионах Казахстана

Мясо и мясные продукты за месяц в Казахстане подорожали еще на 2 %, сообщает zakon.kz.

Как отмечают аналитики Energyprom.kz, за январь–июль 2021 года в стране произвели 193,2 тыс. тонн мясной продукции.

В региональном разрезе больше всего мясной продукции произвели в Алматинской области: 53,5 тыс. тонн, минус 2,7% за год. Вторую и третью строчку заняли Акмолинская (47,1 тыс. тонн, плюс 42,7%) и Восточно-Казахстанская (25 тыс. тонн, минус 4,3%) области, — говорится в исследовании.

Для справки: за полный 2020 год фермеры произвели на 2,7% меньше мяса, чем за 2019-й — 295,4 тыс. тонн.

На долю импорта соответственно пришлось 12,2%. Импортеры завезли в страну 76,6 тыс. тонн мясной продукции — на 10,2% меньше, чем за первое полугодие 2020 года, — уточнили эксперты.

На внутреннем рынке было реализовано 609,7 тыс. тонн мясной продукции — на 3,2% больше, чем годом ранее.

В стоимостном выражении за январь–июнь 2021 года в страну завезли мясной продукции на 102,5 млн долларов.

51% всей продукции в натуральном выражении завезли из стран СНГ: 39,1 тыс. тонн на сумму 69,8 млн долларов. Лидируют по импорту в РК Россия (17,3 тыс. тонн), Беларусь (13,3 тыс. тонн) и Украина (8,5 тыс. тонн).

Оставшиеся 49% импорта мясной продукции приходится на страны, не входящие в СНГ: 37,6 тыс. тонн на 32,6 млн долларов. Здесь главным импортером стали США: 34,4 тыс. тонн продукции.

По итогам июля мясная продукция подорожала на 2,1% за месяц и на 8,6% — за год.

Среди регионов страны удорожание сильнее всего ощутили в Мангистауской области и Шымкенте — сразу на 14%. Значительный рост цен был также зафиксирован в Туркестанской (на 12,7%) и Акмолинской (на 10,2%) областях, — говорится в публикации.

Сразу на 16% за год подорожала баранина, до 2,3 тысячи тг за кг. Цены на конину выросли на 9,4%, до 2,5 тыс. тг, на свинину — на 8%, до 1,8 тыс. тг, на говядину — на 7,7%, до 2,2 тыс. тг, на мясо птицы — на 7,6%, до 999 тг. Вареная колбаса подорожала на 6,3% за год, до 2,1 тыс. тг за кг, полукопченая — на 9,2%, до 2,5 тыс. тг.

Стоит отметить, что казахстанские рестораторы переходят на российскую телятину. Отечественным предпринимателям стало выгоднее закупать мясо в соседней стране.

За последние полтора года цена на килограмм телятины в Казахстане с 1,5 тыс. тг поднялась почти до 3 тыс. тг. Мясо от российских производителей обходится дешевле на 20%.

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