Как изменились правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 30 декабря 2019 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК, передает zakon.kz.

Так, изменения коснулись следующей нормы: для граждан Китая и Индии, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, действует семидесяти двухчасовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Казахстана до 23.59 часов 31 декабря 2020 года.

72-часовой безвизовый режим, предусмотренный настоящим пунктом, действует для граждан КНР и Индии, следующих транзитом авиакомпаниями в третьи страны через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, при наличии действующих авиабилетов авиакомпаний.

Гражданам Китая и Индии, использующим 72-часовой безвизовый режим, Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска проставляются штампы в паспорта с указанием времени пересечения государственной границы РК.

Авиакомпании представляют в Пограничную службу КНБ РК и МВД РК список граждан КНР и РИ, следующих транзитом и использующих семидесяти двухчасовой безвизовый режим, до прибытия рейса в международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, а также содействуют проведению поисковых мероприятий граждан КНР и РИ, не прибывших на свои рейсы для выезда из Республики Казахстан в третьи страны, а равно нарушивших семидесяти двухчасовой безвизовый режим пребывания в Республике Казахстан.

В случаях нарушения гражданами Китая и Индии 72-часового безвизового режима, предусмотренного настоящим пунктом, расходы по выезду несут выдворяемые иммигранты.

При отсутствии либо недостаточности средств у названных лиц авиакомпании, доставившие указанных лиц, организуют выезд за счет собственных средств.

При оформлении авиабилетов для граждан КНР и РИ, использующих семидесяти двухчасовой безвизовый режим, авиакомпании обеспечивают выдачу памятки о правилах пребывания и ответственности за нарушение миграционного законодательства, в том числе режима, предусмотренного настоящим пунктом.

Постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.