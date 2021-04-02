Как изменились выплаты из ЕНПФ

В этом году ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, передает zakon.kz.

По информации ЕНПФ, ранее ежемесячная пенсионная выплата из фонда осуществлялась в размере не менее 54% от прожиточного минимума. Таким образом у большинства получателей увеличился размер выплат из ЕНПФ.

Как уже сообщалось, с 1 апреля 2021 года размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ рассчитывается по новой Методике, в согласно которой годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений — 6,5%.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат — 5%, — отметили в ЕНПФ.

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2021 году — 519 264 тенге = 12 * 43 272).

Лицам, вышедшим на пенсию и получающих выплаты из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30×43 272= 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

Состоявшихся пенсионеров, которые начали получать выплаты с 1 января 2018 до 1 апреля 2021 года, изменения Методики расчета выплат также не коснулись. В 2021 году они продолжат получать назначенные им выплаты из ЕНПФ, рассчитанные по старой методике (когда сумма накоплений умножалась на коэффициент текущей стоимости и делилась на 12 месяцев). Но с 2022 года сумма выплат, которую они получают сейчас, будет увеличена на 5%, — сообщили в фонде.

Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, новой Методикой расчета пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты.

При этом применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением, если человек относится к нескольким категориям.

Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

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