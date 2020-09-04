Как изменился осенний призыв из-за пандемии в Казахстане

В Казахстане начался осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. В Алматы планируется призвать около 1,5 тысячи человек. Об особенностях приема срочников во время пандемии в интервью Tengrinews.kz рассказал начальник Департамента по делам обороны города полковник Амантай Усербаев.

Призыв в этом году проходит по-особенному, появились изменения в связи с пандемией коронавируса. По словам полковника Амантая Усербаева, теперь в состав медицинской комиссии включили врача-инфекциониста.

«Врач-инфекционист определяет, есть ли у призывника какие-либо симптомы коронавируса, а также проводит беседу, чтобы понять, может ли он быть контактным. В случае любых подозрений приостанавливается прохождение медкомиссии. Также обязательно всем измеряют температуру. Обязательно соблюдать дистанцию и масочный режим. Также перед отправкой в армию мы будем проводить ПЦР-тестирование призывников», — сообщил Усербаев.

Главный военком добавил, что в этом году отменились и торжественные мероприятия, связанные с проводами солдат. Родители должны будут ограничиться короткими свиданиями. Амантай Усербай сообщил, что ряд новшеств внесут и в жизнь солдат в армии.

«Около 1500 человек будем призывать, как обычно. Весной в связи с пандемией были временно приостановлены призыв и увольнение, сроки перенесли. Только 30 июля закончили, а раньше заканчивали 30 июня. Однако этот момент никак не повлияет на весь процесс. В армии военнослужащие живут в казармах, к ним доступ имеют только командиры, которые сдают ПЦР-тестирование, все обеспечены масками. Сейчас ограничен доступ солдат срочной службы за пределы части, например увольнительная», — добавил он.

Рассказал главный военком и о том, как перенесли военные первую волну коронавируса в Казахстане.

«В ходе призывной кампании весной и летом мы отправили 1500 призывников. Фактов заражения коронавирусом среди призывников не было. Потому что все они по прибытии в воинские части сдавали ПЦР-тестирование. Мы думаем, что осенью мы тоже не допустим заражения. Среди работников были случаи, когда они болели пневмонией, но все выздоровели, все в строю, болеющих нет. В случае если у человека небольшая температура или любые признаки простудных заболеваний, мы говорим, что не нужно проявлять героизм, а нужно оставаться дома. Это строго контролируется», — сказал Усербаев.

Полковник также предупредил, что все факты коррупции при призывах жестко контролируются и караются.

«Психологическое тестирование проводит компьютер «Ақ сұңкар». Он дает рекомендации и выявляет склонности к суициду, вранью. Это один из методов исключения коррупции во время отбора в армию», — заключил он.

Напомним, что весной Президент Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу». И сроки были перенесены.

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