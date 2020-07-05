Как изменится график движения пассажирских поездов в Казахстане

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АО «Пассажирские перевозки» сообщил о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов в Казахстане, сообщает zakon.kz.
В соответствии с решением Государственной комиссии РК по восстановлению экономического роста от 2 июля 2020 г. и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 5 июля 2020 года временно:
I. Приостановлено курсирование поезда №321/322 «Алматы-Сарыагаш» отправлением из Алматы-2 с 05/07-20 по 17/07-20, прибытием/отправлением в Сарыагаш с 06/07-20 по 18/07-20, прибытием в Алматы-2 с 07/07-20 по 19/07-20 на 7 рейсов.
II. Сокращена периодичность курсирования поездов по следующим датам:
— № 3/4 «Нур-Султан-Нурлы жол — Алматы-2» отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля 2020г., прибытием/отправлением из Алматы-2 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г. на 7 рейсов;
— № 31/32 «Алматы-2 — Павлодар» отправлением из Алматы-2 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля 2020г., прибытием/отправлением из Павлодара 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием в Алматы-2 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г. на 7 рейсов;
— № 68/67 «Нур-Султан-Нурлы жол — Оскемен-1» отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля 2020г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля 2020г. на 7 рейсов;
— № 258/257 «Нур-Султан-1 Достык» отправлением из Нур-Султан-1 5 и 12 июля 2020г., прибытием/отправлением из Достыка 6 и 13 июля 2020г., прибытием в Нур-Султан-1 7 и 14 июля 2020г. на 2 рейса.
III. Приостановлено движение пригородных поездов по 22-м маршрутам:
1. №7502/7501 «Нур-Султан-1 – Павлодар»;
2. №7510/7509 «Нур-Султан-1 – Павлодар»;
3. №7507/7508 «Нур-Султан НЖ-Кокшетау-1»;
4. №6829/6830 «Ерейментау-Нур-1-Кокшетау1»;
5. №6803/6804 «Нур-Султан НЖ – Атбасар»;
6. №7553/7556 «Караганда — Нур-Султан-1»;
7. №6857/6858 «Караганда – Нур-Султан-1»;
8. №6842/6841 «Шалкар-Сексеул»;
9. №7512/7511 «Туркестан – Шымкент»;
10. №6925/6926 «Костанай-Жетыгора»;
11. №6815 «Караганды-Шокай»;
12. №6868/6869 «Темиртау-Акадыр»;
13. №6867 «Калагир-Темиртау»;
14. №6952/6951 «Шокай-Калагир-Караг. Сорт»;
15. №6876 «Темиртау-Калагир»;
16. №6894/6893 «Балхаш-1-Саяк»;
17. №6958/6957 «Туркестан-Сарыагаш»;
18. №6937/6938 «Шымкент-Туркестан»;
19. №6874/6873 «Уральск-Шынгырлау»;
20. №6844/6843 «Кызылорда – Туркестан»;
21. №6969/6970 «Мынарал — Шыганак – Шу»;
22. №6981/6982 «Отар – Шу».
IV. Исключены общие вагоны с местами для сидения в составах пассажирских и пригородных поездов по 8-ти маршрутам:
1. №313/314 «Атырау-Мангистау»;
2. №339/340 «Павлодар-Пресногорьковская»;
3. №603/604 «Нур-Султан НЖ-Аркалык»;
4. №613/614 «Уральск-Актобе»;
5. №623/624//627/628 «Нур-Султан-Петропавловск-Кзыл-Ту»;
6. №601/602 «Жарык-Балхаш-2»;
7. №605/606 «Караганды-Балхаш-2»;
8. №610/609 «Караганды-Жезказган».
V. Закрыты вагоны с местами для сидения в поездах «Тальго»:
1. №1/2 «Алматы-Ташкент»;
2. №11/12 «Алматы-Шымкент»;
3. №3/4 «Алматы-Нур-Султан»;
4. №25/26 «Алматы-Шымкент»;
5. №31/32 «Алматы-Павлодар»;
6. № 67/68 «Нур-Султан — Оскемен».
Национальный перевозчик сообщает, что во всех внутренних направлениях сохранены альтернативные пассажирские поезда. С расписанием пассажирских поездов можно ознакомиться на сайте BILET.RAILWAYS.KZ.
Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда.
Билетные кассы будут работать в штатном режиме, по всем вопросам можно обращаться в справочную службу «105».