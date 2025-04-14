Как сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения, по состоянию на 1 апреля 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,9 млн работников на сумму 329,1 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка взносов составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

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