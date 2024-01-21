Как изменятся цены на авто в 2024 году в Казахстане

В своём недавнем исследовании авторынка Казахстана аналитики Freedom Finance Global спрогнозировали повышение динамики цен на автомобили в 2024 году в Казахстане, причём темпы роста будут зависеть от преобладающего уровня инфляции, сообщает informburo.kz

«Ожидается повышение цен на автомобили в 2024 году на 12-17%. Вместе с тем темпы роста авторынка снизятся в этом году вместе с замедлением темпов снижения инфляции, хотя и останутся относительно высокими для местного рынка», – считают аналитики.

Эксперты прогнозируют замедление роста продаж на автомобильном рынке Казахстана в этом году. Однако многие из них отмечают, что в ближайшее время возможно снижение базовой ставки, и как следствие – повышение доступности кредитов для населения.

«Также мы предполагаем увеличение количества специальных предложений, скидок и краткосрочных рассрочек, однако в общей массе ставки по кредитам БВУ останутся выше 10%, а новая льготная массовая программа кредитования скорее всего не появится», – сообщают эксперты.

Также по мнению аналитиков бурно развивающаяся китайская автомобильная промышленность напрямую повлияет на динамику рынка, что приведет к снижению спроса на автомобили из других стран-производителей.

«Также прогнозируются рост потребительского спроса на новые автомобили, снижение потребительского спроса на подержанные автомобили», – заключили эксперты.

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