Как изменятся цены на жильё из-за ослабления тенге

Журналисты krisha.kz узнали у экспертов, как рынок недвижимости может отреагировать на ослабление тенге из-за укрепления доллара и снижения базовой ставки Нацбанка и что в этом случае будет с ценами.

«Нестабильный курс доллара приводит к неминуемому росту себестоимости из-за повышения цен на строительные материалы, оборудование и т. д. Многие застройщики могут приостанавливать строительство новых объектов, а на строящиеся объекты вынужденно поднимать цены. Помимо этого, изменения курса сказываются на стоимости сопутствующих строительству услуг ввиду необходимости увеличения заработных плат работников», — сообщил Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана.

Ассоциация ранее говорила о том, что цены на жильё продолжат расти умеренно, без резких скачков, в пределах 0.1-0.5 % в месяц.

Однако тотального подорожания не будет только в том случае, если будут отсутствовать внешние факторы, среди которых повышение курса валют, удорожание производственных процессов, строительных материалов, увеличение накладных расходов, снижение рентабельности застройщиков.

Тем людям, которые только собираются покупать жильё, могу сказать: в первую очередь жилищные условия необходимо улучшать, опираясь на собственный доход.

Если ваш доход позволяет арендовать квартиру и параллельно откладывать на покупку собственного подходящего жилья, то почему бы и нет. Однако необходимо сразу понимать, что с учётом ежемесячного прироста цен на жильё итоговая сумма покупки может быть больше, чем сейчас.

В случае если вы решили покупать квартиру сейчас, то необходимо проанализировать рынок недвижимости, сравнить цены и условия покупки у застройщиков. Чаще всего компании проводят акции, скидки и рассрочки для потенциальных покупателей. На вторичном рынке бывают срочные продажи по сниженной цене. Необходимо постоянно мониторить рынок.

Кроме того, в случае нехватки полной суммы на квартиру граждане могут воспользоваться системой жилстройсбережений либо иными ипотечными продуктами на рынке кредитов.

«Повышение цен до конца года будет обусловлено двумя факторами: плановым спросом, когда активизируются покупатели, связанные с сельхоздеятельностью, которые начинают активно инвестировать в недвижимость с сентября, также спрос повышается в период Нового года, понижением базовой процентной ставки. Снижение ставки активизирует спрос, и это естественным образом отразится на росте цен как на первичном, так и на вторичном рынке», -отметил Ерлан Сундетбаев, руководитель АН Freedom Real Estate, Астана.

Сейчас рынок перенасыщен предложениями на фоне пониженного спроса.

На вторичном рынке в данный момент цены довольно умеренные. Если коммерческие банки решат снизить ставки по ипотекам на вторичку вслед за базовой ставкой (хотя период и на сколько, трудно прогнозировать сейчас), это даст существенный импульс к повышению цен.

На первичное жильё — аналогично. Хотя и сейчас условия со стороны застройщиков очень удобные: часто проводятся акции по снижению цен, дают рассрочки на покупку на 2-3 года. Это очень хорошая возможность совершить выгодную сделку, соблюдая все меры предосторожности.

«Ввиду того что некоторое время жилищный рынок развивался за счёт прямых и косвенных инструментов господдержки, влияние ставки НБ на рынок первичного жилья носит ограниченный характер. Важнее размер и условия инструментов поддержки. Последние заявления кабмина говорят о том, что начинается очередной раунд стимулирования жилсектора», — говорит Эльдар Шамсутдинов, экономист.

Сегодняшний набор факторов показывает смешанную картину. С одной стороны, новые инструменты стимулирования экономики создадут инфляционное давление и рост импорта, что негативно скажется на курсе. С другой — растущие цены на нефть и редкозёмы дают позитив. Проще говоря, если не произойдёт ничего экстраординарного и кабмин не будет чрезмерно увлекаться стимулированием, то курс будет относительно стабилен.

На цены большое влияние оказывают льготные программы кредитования и наличие предложений недвижимости, которое сегодня носит ограничительный характер.

Что касается рекомендаций копить или покупать сейчас: если жильё покупается для проживания, то по возможности нужно покупать, т. к. в долгосрочной перспективе все риски покрываются. Инвестиционная привлекательность жилья уменьшилась, но не ушла. В условиях ограничения на движение капитала жильё является универсальным сберегательным активом.