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Как изменятся кредитные договоры казахстанцев, рассказал депутат

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Депутат Альберт Рау рассказал о том, как изменятся кредитные договоры казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Законопроект был направлен на то, чтобы людей защитить, чтобы они в одном месте в договоре увидели все. Никаких мелких шрифтов. Никаких дополнительных услуг. В договоре в одном пункте будет перечислено все, что человек должен заплатить по займу», — заявил Альберт Рау.

При этом он отметил, что «законодатели не могут предусмотреть все фантазии, на которые пойдут банки или микрофинансовые организации».

«Человек, когда берет заем, должен видеть и понимать, сможет он с этим рассчитаться или нет», — считает депутат.

«Мы видим закредитованность. Она не снижается», — подчеркнул Альберт Рау.

«Возможно, даже придется принимать законы, которые будут ограничивать банки в навязывании кредитов. Когда звонят домой к человеку, он говорит: «Мне не нужен кредит», а они: «Ну почему, возьмите», — резюмировал депутат.

 

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