Как изменятся кредитные договоры казахстанцев, рассказал депутат

Депутат Альберт Рау рассказал о том, как изменятся кредитные договоры казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Законопроект был направлен на то, чтобы людей защитить, чтобы они в одном месте в договоре увидели все. Никаких мелких шрифтов. Никаких дополнительных услуг. В договоре в одном пункте будет перечислено все, что человек должен заплатить по займу», — заявил Альберт Рау.
«Человек, когда берет заем, должен видеть и понимать, сможет он с этим рассчитаться или нет», — считает депутат.
«Мы видим закредитованность. Она не снижается», — подчеркнул Альберт Рау.
«Возможно, даже придется принимать законы, которые будут ограничивать банки в навязывании кредитов. Когда звонят домой к человеку, он говорит: «Мне не нужен кредит», а они: «Ну почему, возьмите», — резюмировал депутат.
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