Как изменятся штрафы и налоги в 2024 году

С 1 января 2024 года в Казахстане увеличат размеры штрафов, налогов, пособий и соцвыплат. На это повлияет размер месячного расчётного показателя (МРП), который в следующем году повысят до 3 692 тенге (сейчас 3 450 тенге), сообщает krisha.kz

Штрафы

За незаконную перепланировку квартиры штраф для физлиц вырастет до 110 760 тенге (30 МРП).

За непредставление налоговой отчётности, например, при сдаче квартиры в аренду грозит штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП).

Если сдавать квартиру нелегально, штраф за незаконную предпринимательскую деятельность в следующем году составит:

— 55 380 тенге (15 МРП) за первое нарушение;

— 110 760 тенге (30 МРП) за повторное нарушение.

Налог при сдаче квартиры

Выбор того или иного налогового режима зависит, в частности, от размера дохода. Его рассчитывают в МРП. Например, платить налог в размере 1 % можно только в том случае, если годовой доход не превышает 3 528 МРП, в 2024 году чуть больше 13 млн тенге.

При расчёте соцотчислений для арендодателей, зарегистрированных в качестве ИП, важен размер минимальной заработной платы, так как пенсионные взносы, медстрахование и соцналог можно выплачивать не от суммы прибыли, а от МЗП (минимальная заработная плата). Сейчас она составляет 70 000 тенге, с 1 января 2024 года увеличится до 85 000 тенге.

Также с января 2024 года вырастут:

— прожиточный минимум — до 43 407 тенге;

— базовая пенсия — до 28 215 тенге;

— минимальный размер пенсии — до 57 853 тенге;

— минимальный размер заработной платы — до 85 000 тенге.

Получение жилья по госпрограмме

МРП и размер прожиточного минимума — важные показатели для участников льготных жилищных программ. Они используются при расчёте уровня дохода при подаче заявки. Например, для участия в программе аренды жилья для работающей молодёжи важно, чтобы доход за последние полгода был не ниже 40 МРП, в 2024 году это 147 680 тенге. При субсидировании арендной платы для очередников доход за последние 6 месяцев не должен превышать одного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

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