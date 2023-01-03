Как изменятся штрафы в 2023 году

МРП в 2023 году составит 3450 тенге. В уходящем году МРП поднимали дважды.

Наименьший из них оставили для штрафов и налогов. Но с 1 января расчетный показатель вновь будет один. Поэтому для пособий за год МРП увеличится на 270 тенге, а для штрафов и налогов — сразу на 387 тенге. Как в связи с этим изменятся штрафы для казахстанцев, читайте в материале Tengrinews.kz.

Получается, что штрафы в 2023 году вырастут сразу почти на 13 процентов.

За нарушение ПДД

Штраф за превышение скорости движения авто на 10-20 километров в 2023 году составит 5 МРП, или 17 250 тенге. В 2022 году он был 15 315 тенге. Превышение скорости на 20-40 километров в час повлечет штраф в размере 10 МРП, или 34 500 тенге, вместо 30 630 тенге в 2022 году. За превышение скорости свыше 40 километров в час штрафуют на 20 МРП, или 69 тысяч тенге, вместо 61 260 тенге в 2022 году. Повторное превышение скорости в течение года после наложения административного взыскания наказывается штрафом в 30 МРП, или 103 500 тенге, вместо 91 890 тенге в 2022 году.

Управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, влечет штраф в 20 МРП, или 69 тысяч тенге, вместо 61 260 тенге в 2022 году. Вождение авто для лишенных права управления транспортным средством грозит штрафом в 50 МРП, или 172 500 тенге, либо арестом на 20 суток.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, теперь составляет 10 350 тенге вместо прошлогодних 9 189 тенге — 3 МРП.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф в 10 МРП, или 34 500 тенге, вместо 30 630 тенге в 2022 году. Повторное правонарушение увеличит штраф до 15 МРП, или до 51 750 тенге, вместо 45 945 тенге в 2022 году.

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД также предусматривает штраф в 15 МРП, это 51 750 тенге вместо 45 945 тенге в 2022 году.

Увеличилось и наказание за неправильную парковку.

Нарушение правил остановки или стоянки, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями КоАП, предусматривает штраф в 5 МРП, или 17 250 тенге. В 2022 году он был 15 315 тенге. Парковка на тротуаре, клумбах, детских и спортивных площадках, а также парковка на проезжей части, ставшая препятствием для движения других авто, увеличивает штраф до 10 МРП — 34 500 тенге вместо 30 630 тенге в 2022 году. Уклонение от уплаты за платную парковку влечет штраф в 3 МРП, или 10 350 тенге, вместо прошлогодних 9 189 тенге.

Невыполнение требования сотрудника об остановке транспортного средства повлечет штраф в 40 МРП, или 138 тысяч тенге, вместо 122 520 тенге в 2022 году. Отметим, этот вид штрафа был увеличен поправками в КоАП 11 сентября. Ранее он составлял 30 МРП, или 91 890 тенге, в 2022 году. Наказанием за повторное нарушение в течение года станет лишение прав с арестом на срок до 5 суток. Граждане, которые уже были лишены прав, за это нарушение будут оштрафованы на 60 МРП, а это уже 207 тысяч тенге в 2023 году.

За нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем водителей наказывают штрафом в 5 МРП, это 17 250 тенге в 2023-м и 15 315 тенге — в 2022-м.

Нарушения пешеходов

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 6 900 тенге вместо 6 126 тенге — 2 МРП. Повторное нарушение в течение года увеличит штраф сразу до 10 МРП, а это уже 34 500 тенге вместо 30 630 тенге в 2022 году.

Другие нарушения

Еще в Кодекс об административных правонарушениях в сентябре были внесены изменения, предусматривающие штраф в размере 30 МРП — 103 500 тенге — или арест до 15 суток для тех, кто не подчиняется законным распоряжениям сотрудников полиции и следователей при исполнении ими служебных обязанностей или препятствует их работе. В 2022 году этот штраф составляет 91 890 тенге.

Наказанием за повторное неповиновение в течение года будет арест на срок от 15 до 20 дней, а не предупреждение или меньший штраф. Наказанием для тех, кто не может быть арестован, будет штраф в размере 50 МРП — 175 500 тенге (153 150 тенге в 2022 году).

За плевки в общественном месте, а также за мусор в неустановленных местах нарушителя накажут на 5 МРП, или 17 250 тенге, в первый раз, и на 10 МРП, или 34 500 тенге, при повторном нарушении.

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