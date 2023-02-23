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Как изменятся ставки акцизов на табачные изделия в Казахстане

Фото из открытых источников

С 1 января 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс РК, согласно которым изменились ставки акцизов на табачные изделия на трехлетний период до 2026 года, сообщает zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие будут применяться ставки по акцизам.

На сигареты с фильтром и без фильтра, папиросам:

  • в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук;

на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин:

  • в 2023 году – 12 950 тенге/килограмм;
  • в 2024-2025 годах – 14 150 тенге/килограмм;

на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах:

  • в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;
  • в 2024-2025 годах – 55 тенге/миллилитр жидкости

на сигариллы:

  • в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук;

на изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70% от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

  • в 2023 году – 9870 тенге/1000 штук;
  • в 2024-2025 годах – 11 130 тенге/1000 штук.
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