Акима Костаная Марат Жундубаева на совещании журналисты спросили по поводу реализации программы реновации.
Глава города сообщил, что вопрос реновации » на поверхности». Есть даже строительная компания, которая занимается разработкой проекта.
«Что касается реновации. Интерес, как таковой есть. Допустим, есть одна компания, разрабатывает проект в КЖБИ. Там, вы знаете у нас двухэтажные дома. Там и жители согласны, и слушания прошли довольно нормально, конструктивно. Поэтому, я думаю, что если люди будут улучшать свои жилищные условия, это хорошо. Если туда идут разрабатывают ПДП, считают мощности, всё будет соответствовать, мы такое приветствуем. Как я это вижу! В любом случае, мы должны предусматривать развитие города. Мы видим, что дома становятся ветхими. Много у нас двухэтажных домов, которые необходимо…или не ремонтировать, на мест их строить дома. Конечно, мы в генплане, когда генпланист будет работать, мы будем участвовать. И вовремя участия у нас выработает конкретный алгоритм, или конкретная позиция», — заключил глава Костаная.
