Как экономить с посудомоечной машиной

Мыть посуду руками – это роскошь. Вы тратите драгоценное время, не общаетесь с семьей и даже не замечаете, как утекает вода и крутятся счетчики. Ведь можно купить посудомоечную машину в Алматы и сэкономить на коммуналке.

Экономия холодной воды

Стандартный набор посуды на одного человека состоит из 10-12 предметов:

чашка с блюдцем, бокал;

три тарелки разной глубины;

столовые приборы – ножи, вилки, ложки столовая и десертная;

салатница, соусник.

Для приготовления обеда или ужина потребуется сковорода, кастрюля, сотейник, чайник, форма для выпечки.

В технических характеристиках моделей на сайте Technodom указаны расчетные комплекты посуды: в среднем от 9 до 12. Бытовая машина способна в один прием вымыть до блеска более сотни предметов. В ручном режиме на это уйдет немало времени и более 60 литров воды. Посудомоечной машине потребуется всего 10-12 литров.

Экономия горячей воды

В домашних условиях вымыть посуду после обеда или ужина только холодной водой нереально – на тарелках и сковородках остается жирный налет. Потребуется оплата централизованного горячего водоснабжения или потребленной бойлером электроэнергии. Машина дорогостоящую горячую воду не расходует вовсе. В сравнении с бойлером, расход электроэнергии ниже в 1,5-2 раза.

Экономия электроэнергии

Мыть руками без света вечером сложно. Машинке включенный свет на кухне не требуется.

При покупке посудомойки обращайте внимание на класс энергопотребления. Изделия класса А++ экономят собственникам квартир, домов и частных кафе от 20% электроэнергии в сравнении с моделями класса В и А. Покупка такой техники обойдется дороже, но за 7-10 месяцев экономия электроэнергии окупит стартовые расходы.

Обратите внимание на тип сушки. В современных машинах основной расход электроэнергии тратится на разогрев тэна. Элементы для сухой горячей сушки – вторые по энергоемкости. Бытовые модели без использования горячей сушки экономят владельцам до 20% электроэнергии.

Советы владельцам посудомоечных машин

Если семья небольшая — обратите внимание на режим половинной загрузки. Он экономит до 40% воды и электроэнергии. Большим семьям выгодно приобретать вместительные модели, так за один цикл будет вымыта вся посуда.

При наличии электросчетчика «день/ночь» выгоднее запускать посудомойку ночью.

Машина успешно справляется не только с посудой: вы можете вымыть детские пластиковые игрушки, фильтры кухонной вытяжки, расчески, полочки холодильника.

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