Как казахстанцам помогут справиться с долгами по кредитам

В Казахстане хотят запретить выдачу новых займов лицам с непогашенными долгами. О том, как меняется рынок потребительского кредитования, LS прояснили в АРРФР.

Согласно данным Агентства по регулированию финрынка, новые изменения должны снизить уровень долгов населения по займам и простимулировать кредитование реального сектора экономики. Для этого разработано несколько поправок в законодательство.

В частности, предусмотрен запрет на выдачу потребительских ссуд и микрокредитов физлицам при наличии просрочки по действующим обязательствам свыше 90 дней. В то же время за заемщиками сохранена возможность рефинансирования на улучшающих условиях, таких как уменьшение ставки вознаграждения и/или размера периодических платежей. Кроме того, должнику могут уменьшить либо полностью отменить выплаты по штрафам и пени.

Среди других поправок – запрет на уступку БВУ и МФО прав по договорам банковского займа и предоставлению микрокредита коллекторам, если по ним не были проведены процедуры урегулирования проблемной задолженности.

Ожидается, что в ближайшее время эти поправки вынесут на рассмотрение правительства.

Между тем, по данным Нацбанка, на 1 апреля 2023 года займы на потребительские цели составили 7,9 трлн тенге. Больше всего денег у банков заняли жители Алматы – 2,5 трлн тенге, Астаны – 749,8 млрд тенге и Шымкента – 647,3 млрд тенге. В разрезе областей лидерами являются Карагандинская и Актюбинская области, где население оформило потребкредитов на 470,4 млрд тенге и 326,8 млрд тенге соответственно.

Ранее LS писал, что в АРРФР хотят ограничить выдачу микрозаймов казахстанцам, которые не достигли 21-летнего возраста. Данное изменение направлено на их защиту.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.