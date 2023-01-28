Как казахстанцам с помощью закона о банкротстве списать свои долги. Пошаговая инструкция

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан РК». Заявления от должников начнут принимать с марта 2023 года через сайт E-gov.kz и мобильное приложение e-Salyq Аzamat, передает informburo.kz

По данным Минфина, избавиться от долгов по этому закону смогут более миллиона казахстанцев. О том, как он работает, разбирался Informburo.kz.

№1. Условия для применения процедуры внесудебного банкротства Если у должника есть обязательства перед кредиторами менее 1600 МРП (5 520 000 тенге), он подаёт заявление о применении процедуры внесудебного банкротства через сайт egov.kz. Для подачи заявления должник должен иметь следующие основания: у должника нет имущества , включая то, что находится в общей собственности;

, включая то, что находится в общей собственности; должник не исполнял обязательства перед кредиторами в течение 12 месяцев (этот пункт не касается получателей АСП в течение шести месяцев);

(этот пункт не касается получателей АСП в течение шести месяцев); в течение семи лет до подачи заявления в отношении должника не применялись процедуры внесудебного или судебного банкротства;

до подачи заявления в отношении должника не применялись процедуры внесудебного или судебного банкротства; должник принял меры по урегулированию просроченной задолженности. Несмотря на эти основания, должник вправе подать заявление, если он не выполнял свои обязательства свыше пяти лет. Если должник соответствует данным условиям, уполномоченный орган публикует о нём сведения на сайте egov.kz в течение 15 рабочих дней. Если должник не соответствует требованиям, ему присылают уведомление об отказе. Он может повторно подать заявление, но только через три месяца.

№2. Последствия старта процедуры внесудебного банкротства Со дня размещения на сайте сведений о должнике наступают следующие последствия: Считаются истёкшими сроки долговых обязательств должника перед кредиторами. Запрещается требовать от должника исполнения обязательств кредиторами. Прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения по всем видам задолженности должника. Должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства (кроме получения микрокредитов от ломбардов). Считается предоставленным согласие должника на получение уполномоченным органом информации о его имуществе от государственных органов и иных органов и организаций за период до трёх лет. Не допускается взыскание денег с банковских счетов должника в счёт удовлетворения требований кредиторов; Приостанавливается исполнение решений судов о взыскании долга.

№3. Завершение процедуры внесудебного банкротства Срок проведения процедуры – шесть месяцев. Но она может прекратиться досрочно, если: имущественное или финансовое положение должника улучшилось , что позволяет ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами;

, что позволяет ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами; должник скрыл имущество, передал его в иное владение или уничтожил;

наступила смерть должника, или суд признал его безвестно отсутствующим или умершим;

найдены другие кредиторы, в результате чего общая сумма задолженности превысила 1600 МРП. Прекращение процедуры внесудебного банкротства не влечёт прекращения обязательств должника перед кредиторами. Однако если оснований для прекращения процедуры нет, то уполномоченный орган по истечении шести месяцев выносит решение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом. Обязательства должника перед кредиторами в таком случае прекращаются, долги списываются. Банкрот в течение пяти лет не сможет совершать сделки по получению займов (кроме получения микрокредитов ломбардов), выдаче гарантий и поручительств.

№4. Условия для применения процедуры восстановления платёжеспособности и судебного банкротства Если у должника есть задолженность свыше 1600 МРП, он обращается в суд по месту жительства с заявлением о применении процедуры восстановления платёжеспособности или судебного банкротства. Основания для подачи заявления: должник не исполнял обязательства в течение 12 месяцев;

в течение семи лет до подачи заявления в отношении должника не применялись процедуры внесудебного или судебного банкротства;

должник принял меры по урегулированию просроченной задолженности. Данные процедуры могут быть применимы и в отношении должников, чья задолженность менее 1600 МРП, если у них есть имущество или же если их кредитор – физическое лицо.

№5. Последствия для должника после возбуждения дела Если все вышеперечисленные условия соблюдены, суд не позднее 10 дней со дня поступления заявления выносит определение о возбуждении дела. С этого дня для должника наступают те же последствия, что и при внесудебном банкротстве, но к ним добавляются следующие: Должнику запрещён выезд за пределы страны, за исключением случаев лечения, сопровождения близкого родственника на лечение, погребения близкого родственника за пределами Казахстана. Приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника. Приостанавливается исполнение решений госорганов, иных органов и организаций, по которым должник обязан передать имущество, произвести уплату или иным способом исполнить имущественные обязательства.

№6. Инвентаризация и оценка имущества должника В течение двух дней после вынесения определения суда уполномоченный орган назначает должнику финансового управляющего. Им может стать администратор, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве», профессиональный бухгалтер, аудитор или юридический консультант. Финансовый управляющий собирает сведения о финансовом положении должника и составляет заключение. В нём он предлагает применить либо процедуру восстановления платёжеспособности (у должника есть стабильный доход или имущество, стоимость которого превышает сумму задолженностей), либо судебного банкротства. Данное заключение он направляет в суд в течение 20 рабочих дней. Также финансовый управляющий проводит инвентаризацию имущества и его оценку. В это время кредиторы должны предоставить ему свои требования к должнику. Финансовый управляющий решает признавать их обоснованными или нет. Если он не включает в реестр некоторые требования, кредиторы могут обжаловать это решение в суде.

№7. План восстановления платёжеспособности Если суд решает применить в отношении должника процедуру восстановления платёжеспособности, финансовый управляющий вместе с должником в течение месяца должны разработать план восстановления платёжеспособности. План должен быть составлен на срок не более пяти лет. Он предусматривает один или несколько следующих инструментов: отсрочка или рассрочка выплаты долга ;

; прощение долга или его части, в том числе неустойки (штрафов, пени);

снижение процентной ставки вознаграждения за пользование займом;

уменьшение размера регулярных текущих выплат с одновременным увеличением общего срока исполнения договора займа;

изменение способа исполнения обязательства;

удовлетворение требований залогового кредитора путём передачи ему предмета залога при условии прощения залоговым кредитором обязательств по договору займа. Также план может предусматривать и следующие меры: продажу части имущества;

сдачу имущества в аренду;

взыскание дебиторской задолженности;

обмен жилья (автотранспорта) на жильё (автотранспорт) меньшей стоимости;

продажу жилья (автотранспорта) с последующей покупкой жилья (автотранспорта) меньшей стоимости;

трудоустройство должника. Проект плана обязательно направляется для рассмотрения кредиторам, которые в течение 10 рабочих дней могут вносить туда предложения и замечания. Затем финансовый управляющий составляет окончательный вариант и отправляет его в суд. Суд, рассмотрев план, либо его утверждает, либо решает прекратить процедуру восстановления платёжеспособности. План утверждается, если все замечания кредиторов учтены или если расчёты, приложенные финансовым управляющим, свидетельствуют о том, что исполнение плана удовлетворит требования кредиторов больше, чем в случае прекращения процедуры платёжеспособности. Если же расчёты показывают обратное, суд принимает решение прекратить процедуру восстановления платёжеспособности и применить процедуру судебного банкротства.

№8. Последствия утверждения плана После того как суд утвердил план, для должника наступают следующие последствия: Должник должен исполнять обязательства перед кредиторами, согласно плану. Должнику запрещается совершать сделки по отчуждению своего имущества или принятию на себя новых обязательств. Снимаются ограничения на имущество должника. Прекращается начисление вознаграждения по полученным займам. Должнику запрещается совершать сделки по получению займов (кроме получения микрокредитов ломбардов), выдаче гарантий и поручительств. Когда план будет выполнен, суд вынесет решение о завершении процедуры. Но если должник в течение двух месяцев не будет выполнять мероприятия плана, кредитор вправе обратиться в суд с ходатайством о прекращении процедуры восстановления платёжеспособности и применении процедуры судебного банкротства.

№9. Процедура судебного банкротства При процедуре судебного банкротства для должника наступают следующие последствия: Права на управление его имуществом переходит к финансовому управляющему. Все средства с его банковских счетов переводятся на отдельный счёт финансового управляющего (не личный). Должнику запрещается брать на себя новые денежные или имущественные обязательства (кроме получения микрокредитов ломбардов). Ему запрещается выезжать за пределы страны. Финансовый управляющий путём проведения электронного аукциона или методом прямой продажи продаёт имущество должника по стоимости не ниже 75% от стоимости, указанной в отчёте об оценке. Средства с аукциона направляются на счёт финансового управляющего, который рассчитывается с кредиторами в порядке очерёдности. Если после удовлетворения требований кредиторов на счету остаются деньги, а также нереализованное имущество, оно возвращается должнику. Стоит отметить, что если единственное жильё должника является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять. Если оно не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Вся процедура судебного банкротства длится не более шести месяцев. Но этот срок может быть продлён ещё на полгода, если есть нереализованное имущество, признаки преднамеренного банкротства, нарушения законодательства и другие основания. После завершения процедуры судебного банкротства должники в течение пяти лет не могут совершать сделки по получению займов (кроме получения микрокредитов ломбардов), выдаче гарантий и поручительств. В течение трёх лет после признания должника банкротом уполномоченный орган мониторит его финансовое состояние. Если он выявит, что банкрот приобрёл имущество, в том числе совместное, то кредиторы вправе требовать возобновления процедуры банкротства.

№10. Прекращение обязательств должника По завершении процедуры судебного банкротства финансовый управляющий готовит заключительный отчёт и направляет его в суд. Там решают прекратить обязательства должника, которые остались неисполненными после завершения процедуры, или отказать в таком прекращении. Должнику отказывают в прекращении его обязанностей перед кредиторами, если: он предоставил ложную информацию о своём финансовом положении, имуществе и обязательствах;

в ходе процедуры увеличил размер задолженности или иным образом ухудшил своё финансовое положение;

в течение трёх лет до возбуждения дела о банкротстве уменьшил активы в ущерб кредиторам;

признан виновным в преднамеренном банкротстве. На любой стадии проведения процедуры судебного банкротства должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение. Оно может быть заключено на условиях отсрочки исполнения обязательств, перевода долга, исполнения обязательств третьими лицами и иными способами. Тогда процедура судебного банкротства завершается.

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