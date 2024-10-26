Казнет регулярно пополняется сообщениями о гражданах Казахстана, нелегально проживающих за границей. В информационные сводки наши соотечественники попадают только в том случае, если натворят за границей что-то противозаконное. Как власти Казахстана намерены решать вопрос возвращения на родину наших соотечественников, которые пребывают за границей вне правил? Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

По официальным данным, казахстанцы нередко выезжают на заработки в Южную Корею, Ближний Восток, Западную Европу и США. В 2022 году на заработки выехали 5000 граждан нашей страны. Правда, не во всех случаях казахстанцы работают за границей легально.

Истории казахстанцев, попавшихся на нарушении миграционного законодательства за границей, впечатляют. Недавно незадачливый казахстанец в Южной Корее умудрился попасть в ДТП и сбежать от полиции во время составления протокола на месте аварии. Другой случай произошёл тоже в Южной Корее – два казахстанца, ожидавших депортацию на Родину, сбежали из специального помещения.

Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова заявила, что на сегодняшний день около 15 тысяч казахстанцев проживают в Южной Корее нелегально и власти этой страны потребовали от Казахстана вернуть их всех домой. По её словам, находящиеся незаконно в Корее казахстанцы не будут привлечены к ответственности, если добровольно вернутся на родину.

По мнению экспертов Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, «популярность» Южной Кореи среди нарушителей миграционного законодательства из Казахстана связана с несколькими факторами.

«Низкая осведомлённость на родном языке о миграционном законодательстве в стране является одной из основных причин неурегулированной миграции. Соблюдение визового режима находится в ведении Корейской мммиграционной службы (КИС), которая проводит работу по идентификации, задержанию и депортации граждан, нарушивших визовый режим. Зачастую несоблюдение визового режима связано со случаями, когда недобросовестные работодатели предлагают работу по сдельному режиму, без предоставления официального контракта», – полагают специалисты МОМ в Казахстане.

Как выяснилось, в Южной Корее компаниям, которые сознательно нанимают и удерживают сотрудников, просрочивших визы, грозят значительные штрафы. Штрафы могут составлять от 3 млн KRW (около 2 260 долларов США) за каждого неавторизованного работника за первое нарушение и могут значительно увеличиваться при последующих нарушениях. Однако нарушения продолжаются с их стороны, что может означать тот факт, что 2000 долларов для работодателя не являются весомым аргументом и не способствуют изменению их поведения.

«Учитывая данные особенности, тенденция на нарушение визового режима может сохраниться. Казахстанское правительство активно работает по подписанию двустороннего соглашения по трудовой миграции, что позволит внедрить и включить Казахстан в Систему электронных трудовых разрешений (СЭТР), которая позволит казахстанцам трудиться в Республике Корея до четырёх лет и десяти месяцев на урегулированной основе, что обеспечит защиту прав казахстанских мигрантов», – сообщили в МОМ.

По их данным, в настоящее время Казахстан ведёт работу по заключению соглашения по реадмиссии с Республикой Корея, которое определяет процедуры возвращения в страну происхождения или транзита незаконных мигрантов.

Соглашение также предусматривает поддержку граждан, добровольно решивших вернуться в Казахстан, о чём говорила глава Минтруда РК Светлана Жакупова.

Но не одной Южной Кореей ограничиваются миграционные скандалы с участием казахстанских граждан. Чтобы их избежать в глобальном масштабе, необходимо опираться на возможности международного права и миграционное законодательство Казахстана.

Юрист Пётр Кодаш, специализирующийся на миграционном законодательстве, отмечает, что многие граждане Казахстана могут оставаться за границей нелегально, используя различные лазейки в визовых и миграционных системах других государств. Например, используя различные программы визовой поддержки, такие как учебные визы или визы для инвесторов, получают возможность находиться длительное время в иностранных государствах без полноценного легального статуса.

«Другой популярный способ – некоторые люди заключают фиктивные браки с гражданами страны пребывания, чтобы получить право на продление визы или регистрацию. Ещё один случай – неправильное оформление визы или отсутствие некоторых документов может привести к ситуации, когда человек остаётся за границей дольше, чем полагалось по закону. Есть ещё несколько пунктов – фальсификация документов, то есть использование поддельных документов для продления пребывания или получения статуса. Также некоторые граждане могут подавать на статус беженца или использовать гуманитарные причины для продления своего пребывания», – сказал Петр Кодаш.

Эксперт отметил, что также в некоторых случаях граждане могут обращаться к местным законам, которые не всегда строго применяются или имеют недостаток в контроле. Существуют страны, где иммиграционные службы не столь активно интересуются статусом иностранцев.

Не секрет, что большое число нелегальных мигрантов может понижать доверие со стороны мирового сообщества к стране их происхождения. С другой стороны, возможности стран по выявлению своих граждан в других странах небезграничны.

«Казахстан как суверенное государство имеет права и обязанности в соответствии с международным правом. Тем не менее, возможности Казахстана вмешиваться в дела своих граждан за границей ограничены. Казахстанские граждане, находящиеся за границей, имеют право на защиту и помощь со стороны казахстанских консульств и посольств. Однако это не означает принуждение граждан к возвращению на родину. Также Казахстан может договариваться с другими государствами о процедурах и условиях, касающихся незаконного пребывания своих граждан на их территории. Тем не менее, казахстанское законодательство не наделяет правительственные органы правом на принудительное возвращение граждан, находящихся за границей нелегально. Однако, если гражданин нарушает закон, Казахстан может проводить розыскные мероприятия в рамках международного сотрудничества по уголовным делам, а также сотрудничать с другими государствами в отношении экстрадиции граждан, если те совершили преступление на территории Казахстана», – пояснил юрист.

Эксперт констатирует, что в большинстве случаев, когда граждане находятся за границей нелегально, они не желают возвращаться по причинам, связанным с личной безопасностью, экономическими условиями или другим обстоятельствам. Поэтому принудительное возвращение может вызвать негативные последствия в дипломатических отношениях.

Таким образом, Казахстан имеет ограниченные юридические возможности влиять на своих граждан за границей и основное внимание уделяется международному сотрудничеству и консульской защите. Основным принципом интеракции остаётся соблюдение прав граждан и международных норм.

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