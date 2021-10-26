Как казахстанцев обманывают супермаркеты

В супермаркете казахстанцу продали баночку винегрета почти за шесть тысяч тенге. Почему на кассе стоимость выросла в 10 раз по сравнению с ценой на упаковке? Как часто цены на витрине и на кассе отличаются? И что в таких случаях советуют делать юристы? Об этом говорится в сюжете «31 канала».

В сентябре Елена Попова была в командировке в столице и купила в супермаркете арбуз. На то, что ей оценили его в 4600 тенге, обратила внимание только спустя 20 минут. Вернулась в магазин. И обнаружила ещё одного возмущенного покупателя, с которого за 400 граммов винегрета взяли 5800 тенге, передает informburo.kz

«Я тут же вернулась через 20 минут в магазин и потратила еще 40 минут времени, чтобы вернуть свои деньги и услышать «Ну, извините» и больше ничего», – рассказала жительница Караганды.

Люди не замечают ошибок, если делают покупки на крупные суммы. В сети магазинов ответили, что это человеческий фактор. Советуют сразу подходить на инфостойку или писать жалобу в мобильном приложении или в социальных сетях.

«Наиболее часто встречаются случаи, когда прошла акция, и в системе меняется автоматически цена, а какие-то сотрудники, в чьи обязанности входит заменить ценники, забыли или не успели поменять ценники. Этот случай от человеческого фактора зависит, и его исключить на 100% не удаётся», – пояснил PR-менеджер сети супермаркетов Дмитрий Шишкин

Подобные жалобы в Общество защиты прав потребителей поступают на многие магазины. По словам председателя Республиканской ассоциации потребителей Жаслана Айтмагамбетова, покупатели имеют полное право снимать на фото и видео витрины.

«Начинаете производить видеосъёмку своего диалога. Приезжает полиция, должны принять заявление и в рамках статьи 190 КОАП возбудить административное производство в отношении данного магазина, который произвел вот этот обсчёт», – пояснил эксперт.

Как правило, при предъявлении чека и фото с витрины администрация возвращает деньги. Тем более при вызове полиции. Но если отказываются, можно писать претензию, и через 10 дней при отсутствии ответа – иск в суд. Правда, связываться почти никто из покупателей не хочет. Так что стоит внимательно перепроверять все цены в чеке.

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