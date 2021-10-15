Как казахстанцы будут отдыхать в 2022 году

В 2022 году казахстанцев ждут 245 рабочих и 120 выходных дней. Причем большинство праздничных выходных будут длиться по 3-4 дня, передает Tengrinews.kz

Отметим, календарь разработан с учетом пятидневного графика работы или учебы.

Самые длинные выходные в 2022 году будут:

в январе — отдыхаем на Новый год 4 дня;

в марте — отдыхаем 3 дня на Международный женский день и 5 дней на Наурыз;

в мае — отдыхаем 4 дня в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы;

в декабре — отдыхаем на День Независимости 4 дня подряд.

Православный праздник Рождество 7 января выпадает на пятницу, так что выходные будут длиться три дня. А Курбай айт — на субботу, 9 июля. По закону при выпадении религиозных праздников на выходной день переносов выходных нет.

Обратите внимание, в 2022 году будет два переноса выходных, из-за которых казахстанцам придется работать в субботу — 5 марта и 27 августа. Взамен граждане получат более длинные выходные.

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