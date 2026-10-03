Токаев освободил от должностей трех руководителей Минобороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения об освобождении от должностей трех руководителей Министерства обороны.

Посты покинули первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Каныш Абубакиров, заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев и главнокомандующий Военно-морскими силами Канат Ниязбеков. Ранее министром обороны был назначен Айдос Мырзахметов.

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