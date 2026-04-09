Выживший после ЧП на Каспии матрос завершил срочную службу

Матрос-стрелок войсковой части 29011 Акжол Темерхан завершил срочную службу в Военно-морских силах Казахстана. Он был одним из трех военнослужащих, которых удалось спасти после происшествия во время учений на Каспии, передает informburo.kz
О завершении службы сообщил блогер Азамат Сарсенбаев. По его словам, Темерхан — единственный выживший призывник из Мангистауской области. В ближайшее время он вместе с родителями планирует навестить семьи погибших сослуживцев и выразить им соболезнования.
Фото из Instagram-аккаунта @azamat_sarsenbayev
ЧП произошло 24 сентября. Из-за ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, троих спасли.
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