Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году

В 2023 году казахстанцам длинные выходные выпадают нечасто. Так, на Новый год пришлось всего 3 дня отдыха, сообщает zakon.kz.

Рождество в этом году приходится на субботу и является обычным выходным днем, без переноса дня отдыха на другой день.

8 марта – Международный женский день – отдыхаем один день, так как он выпадает на среду.

На празднование Наурыза отводится 3 дня отдыха: 21, 22 и 23 марта, которые выпадают на вторник–четверг.

В мае отмечаем 3 праздника и, соответственно, 4 выходных дня:

1 мая – День единства народа Казахстана.

7 мая – День защитника Отечества – приходится на воскресенье и переносится на понедельник. Таким образом, будет отмечаться два дня.

9 мая – День Победы – выпадает на вторник.

6 июля на День столицы планируется 4 выходных в связи с переносом дней отдыха в 2023 году в Казахстане – 6 и 7 июля, а затем еще 2 дня – суббота и воскресенье. Ожидается, что суббота, 1 июля, будет рабочим днем.

30 августа отдыхаем один день. День Конституции в этом году приходится на среду.

25 октября – День Республики – также отдыхаем один день, он выпадает на среду.

В декабре на День Независимости будет 3 выходных дня: 16, 17 и 18 декабря (в связи с переносом дня отдыха).

Курбан-айт в 2023 году будут праздновать 28 июня, который выпадает на среду.

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