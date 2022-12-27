Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году

В предстоящем году казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ждут 245 рабочих и 120 выходных дней.

Tengrinews.kz собрал все праздничные и выходные дни, а также дни переноса выходных из-за праздников в удобный календарь на 2023 год.

Традиционно в году наибольшим количеством выходных в Казахстане мог похвастать декабрь. Однако в этом году он потерял этот статус. В 2023 году больше всего выходных ожидается в январе и марте — по 12 дней. Меньше всего казахстанцы будут отдыхать в феврале и ноябре — по 8 дней.

В 2023 году большая часть праздничных дней выпадает на середину недели, поэтому длинных выходных будет совсем немного.

Самые длинные выходные будут:

в январе 3 дня на Новый год — 1, 2 и 3 января;

в марте 3 дня на Наурыз — 21, 22 и 23 марта;

в апреле-мае 3 дня на День единства народа Казахстана — 29, 30 апреля и 1 мая, а также 4 дня за счет Дня защитника Отечества и Дня Победы — 6, 7, 8 и 9 мая;

в июле будет 4 выходных дня в связи с переносом рабочего дня в субботу, 1 июля, на пятницу, 7 июля, — 6, 7, 8 и 9 июля;

в декабре 3 дня на День независимости — 16, 17 и 18 декабря, так как 16-е выпадает на субботу.

Рождество в предстоящем году не даст дополнительных выходных, так как выпадает на субботу — 7 января. Выходной день не переносится, если религиозный праздник выпадает на субботу или воскресенье.

Курбан-айт в 2023 году выпадает на среду, 28 июня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.